Kamal Kharmach koopt kunstwerk speciaal voor 'Stukken Van Mensen'

Kamal Kharmach is een grote fan van 'Stukken van Mensen' en maakt nu eindelijk zijn langverwachte opwachting in het programma. Speciaal om zélf eens te kunnen deelnemen, kocht hij een werk van de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo.

Samen met zijn vrouw werd hij wereldberoemd door het inpakken van bruggen, gebouwen en zelfs eilanden.

Als de spraakwaterval die hij is, probeert Kamal het werk - een collage van bakpapier en stof - zo enthousiast mogelijk voor te stellen aan de dealers. Als Frank vraagt wanneer hij het stuk heeft gekocht, antwoordt hij lachend: 'Zo’n twee weken geleden. Ik heb het speciaal gekocht om hier te staan', tot grote verbazing van de dealers. Zijn eerste doel - verschijnen in het programma - is alvast gelukt. Nu het werk nog verkopen.

Daarna krijgen de dealers een tafeltje in de vorm van een schilderspalet voorgeschoteld. Op het blad staat de plattegrond van de wereldtentoonstelling Expo 58 afgebeeld. Het ontwerp is van Lucien De Roeck, de grafisch kunstenaar die ook het iconische logo van Expo 58 ontwierp. Wanneer Paul De Grande het tafeltje ziet, komen de herinneringen meteen terug: 'Ik herinner me nog dat ik daar naartoe ben geweest. Ik was toen negen jaar en dat is toch blijven hangen. Ik weet nog dat ik toen redelijk bang was van alles, het was allemaal zo nieuw. Het is heel plezant dat zoiets op de markt komt. Een echt souvenir!'

