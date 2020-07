Kürt Rogiers, Julie Van den Steen, Christoff en William Boeva tonen favoriete 'Beste Kijkers'-momenten

Krt Rogiers, Julie Van den Steen, Christoff en William Boeva tonen favoriete 'Beste Kijkers'-momenten

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het allerbeste van acht seizoenen 'Beste Kijkers'? Dat schotelt Nathalie Meskens de kijkers van maandag tot en met donderdag om 21.00 uur voor bij VTM.

'Het allerbeste uit 'Beste Kijkers' is niet zomaar een aflevering van 'Beste Kijkers'. Het is een compilatie van de allerbeste filmpjes, de allerbeste panels en zelfs de allerbeste presentatrices uit 'Beste Kijkers'. Nu hopen dat ik erin zit', lacht Nathalie.

Op maandag 6 juli duikt Kürt Rogiers in het 'Beste Kijkers'-archief. 'Amuseren? Het zal wel zijn! Bij 'Beste Kijkers' is het altijd heel plezant. Je hebt namelijk een top presentatrice, fijne gasten en veel hilarische filmpjes. Daar dan nog eens het aller, aller, allerbeste van? Wat heeft een mens nog meer nodig?', aldus Kürt. Hij toont ook zijn top 3 van leukste momenten met op de eerste plaats de meest adembenemende duik die ooit op film is vastgelegd. Een dag later, op dinsdag 7 juli, selecteert Julie Van den Steen haar drie favoriete fragmenten en vuurt daarnaast heel wat andere grappige filmpjes af op de kijkers.

William Boeva toont op woensdag 8 juli onder andere fragmenten waarin Nathalie heel wat 'steken' krijgt van haar panelleden. Op het einde van de aflevering geeft William zijn persoonlijke top 3 van de beste filmpjes uit 'Beste Kijkers 'mee. De week wordt op donderdag 9 juli afgesloten door Christoff. Naast zijn top 3 van de beste muzikale fragmenten, giet hij ook heel wat andere lachmomenten in een Allerbeste Kijkers-aflevering.

Wie nog verder wil lachen, kan de voorbije afleveringen van 'Allerbeste Kijkers' en alle acht seizoenen van 'Beste Kijkers' herbekijken op VTM GO.

'Allerbeste Kijkers', van maandag tot donderdag om 21.00 uur bij VTM.