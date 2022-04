Justine Henin vs Kim Clijsters op Roland Garros 2001 in 'Wereldrecord'

In de halve finale van de open Franse tenniskampioenschappen Roland Garros van 2001 staan voor het eerst in de geschiedenis twee Belgische toptalenten tegenover elkaar: Kim Clijsters en Justine Henin.

Met de zenuwen even strak gespannen als de snaren van hun tennisracket, maken de twee er een beklijvend duel van. Clijsters trekt die dag aan het langste eind, maar allebei zullen ze vanaf dan dag met veel succes de top van het internationale tennis bestormen.

Met een ballenkanon en heel veel gemalen baksteen onderzoekt Maarten hoe het komt dat Henin in Parijs eigenlijk een groot voordeel had. De ongeëvenaarde eenhandige backhand van Justine wordt binnenstebuiten gekeerd en we komen te weten hoe het komt dat tegen de krachtige forehand van Clijsters geen kruit gewassen is. Maarten spreekt met een professor in de snarentheorie en ervaart bij Kim in het Amerikaanse New Yersey pas echt wat een goede opslag is.

Met Kim Clijsters, prof. Matthieu Lenoir, prof. Frederik Deconinck en Ine Van Caekenberghe (Ugent), Laurent Chapelle (VUB), sportpsychologe Zara Van De Ven, Bart De Keersmaeker (Tennis Vlaanderen), prof. Bert Vercnocke (KU Leuven), tennissers Christopher Heyman en Idriss Haddouch.

'Wereldrecord', maandag 4 april om 21.20 uur op Canvas.