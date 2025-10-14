Junior Planckaert sluit zus Stephanie op in diepvries in 'Code van Coppens': 'Ik doe dit nooit meer met jou!'

Zeg nooit zomaar 'familiepret' tegen 'Code van Coppens'... In de nieuwe aflevering van woensdag belanden influencer Elodie Gabias & ex-Like Me actrice Sali Haidara en Stephanie & Junior Planckaert in een Italiaanse pizzeria waar de maffia de lakens uitdeelt.

Als belastinginspecteurs op zoek naar zwart geld worden ze door woedende pizzabakkers vastgebonden en bedreigd: ontsnap of word pizza-vlees.

Voor Elodie is het een droom die uitkomt: 'Ik heb geen bucketlist, maar Code van Coppens zou er zeker op gestaan hebben.' Stephanie daarentegen heeft meteen haar bedenkingen over de samenwerking met broer Junior: 'Wij kibbelen nogal veel.' Een waarschuwing die wel profetisch lijkt. Terwijl Stephanie dapper de diepvries induikt, krijgt Junior een 'geniale' ingeving: haar gewoon even... extra opsluiten. 'Stephanie, ik krijg het niet meer open', grapt hij. Tot pure frustratie van zijn zus. 'Ik doe dit nooit meer met jou!'

'Code van Coppens', woensdag 15 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.