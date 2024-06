Julius of Bie: wie wint de finale van 'Het Perfecte Plaatje'?

Van snelle wakeboarders en happende honden tot pasgeboren baby's en naaktmodellen… De kandidaten van 'Het Perfecte Plaatje' kregen de laatste weken zeer uitdagende opdrachten voorgeschoteld.

Bie en Julius konden de jury het vaakst bekoren met hun foto's en verdienen dus een plekje in de felbegeerde finale. Zij trekken samen naar het warme Marrakech om er hun laatste kiekjes te maken. Op de vraag of er spanning heerst tussen de twee antwoordt Bie kort en bondig 'Dat is een understatement', en ook Julius is klaar en duidelijk: 'Het is erop of eronder vandaag'. Uiteraard is ook Manu Van Acker van de partij, die zich intussen helemaal laat onderdompelen in de Marokkaanse gastvrijheid.

In de laatste aflevering krijgen de finalisten niet twee, maar drie opdrachten van de jury. In de eerste opdracht halen ze hun fototoestel tevoorschijn om de Marokkaanse gastvrijheid vast te leggen. Daarna moeten ze een samenhangend drieluik maken van de Marokkaanse architectuur waarbij ze tips krijgen van gastjurylid Ilyass Nazih. Voor de allerlaatste opdracht trekken Julius en Bie de woestijn in om er een model in typische Marokkaanse kledij te fotograferen. Wie kan de jury overtuigen met zijn of haar perfecte plaatjes en heeft zo recht op een eigen tentoonstelling in Play Zuid?

'Het Perfecte Plaatje', zaterdag 8 juni om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.