Julie Van den Steen maakt voor het eerst een bevalling mee in 'Een Echte Job'

De eerste stageweek als verpleegkundigen zit erop voor Laura Tesoro, Julie Van den Steen, Niels Albert, Bart KaŽll en Sean Dhondt. Woensdag gooien de stagiaires hun ritme volledig overhoop en ruilen ze bedtijd in voor nachtshifts in het ziekenhuis.

'Je onderschat dat echt, dat is pure roofbouw op je lichaam, zo ‘s nachts werken', vertelt Niels.

Op de afdeling materniteit breekt er een groot moment aan voor Julie. Ze mag voor het eerst een bevalling van een tweeling in levende lijve bijwonen.'Vanaf het moment dat de mama haar baby’s zag, had ik overal kippenvel en tranen in mijn ogen. Die eerste ontmoeting vond ik zo mooi om te zien.' En ook Laura wil wel eens een baby’tje van dichtbij bewonderen. Ze brengt samen met Julie een bezoekje aan de pasgeboren Noah.

Vooral Niels vecht tegen de slaap tijdens zijn eerste nachtshift en dat is niet zonder reden… 'Ik heb een uurtje geslapen en om 17h nog een slaappilletje genomen', vertelt Niels. De slaappil die Niels eerder innam begint tijdens zijn shift goed te werken. 'Ik krijg het warm en koud in één keer en mijn ogen zijn zwaar', vertelt Niels. Voor hem is er maar één redmiddel: koffie, koffie en nog eens koffie. Al laat hij zich ook verleiden om stiekem één van de bedden op de afdeling in te palmen.

Bart krijgt in het holst van de nacht meer uitleg over mannen met plasproblemen die een sonde moeten krijgen en Sean brengt zijn laatste dag op de afdeling met de jongste patiënten door voor hij naar een hogere leeftijdsgroep verhuist.

