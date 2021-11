Jubileumseizoen animatieserie 'Pokémon' vanaf maandag bij Nickelodeon

Foto: Media Tornado - © The Pokemon Company 2021

Vanaf 8 november zijn Ash Ketchum en Pikachu maandag tot en met vrijdag, exclusief te zien bij Nickelodeon in Vlaanderen met een gloednieuw seizoen van Pokémon. The Pokémon Company viert dit jaar de 25ste verjaardag van de Pokémon-franchise en lanceert het langverwachte nieuwe seizoen 'Pokémon Meester Reizen: De serie' in dit speciale jubileumjaar op Nickelodeon.