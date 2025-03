Joris en Viktor gaan de Faeroer-eilanden ontdekken

In de derde aflevering van 'Zonder Sterren' trekken Viktor en Joris naar de Faeröer-eilanden. De twee mannen gaan op zoek naar onontdekte parels, en deze keer brengen ze een bezoek aan een paradijs voor natuurliefhebbers.

Op deze afgelegen eilandengroep in de Noord-Atlantische Oceaan leven meer schapen dan mensen. De Faeröerders hebben een bijzondere culinaire traditie: schapenhoofden worden er het liefst in één stuk geserveerd. Viktor en Joris gaan de uitdaging aan en proeven deze lokale specialiteit. Daarnaast wagen ze zich aan een tochtje met een vissersboot, een ritje op de iconische Faeröerse pony’s en leren ze breien van de vriendelijke Faeröerse dames.

Tijdens deze aflevering deelt Joris hoe hij zijn vriendin heeft leren kennen. Het nummer 'Daar gaat ze' van Clouseau speelde een bijzondere rol in hun ontmoeting. Tijdens een project in het ziekenhuis in de kerstperiode sloeg de vonk over bij een toevallige ontmoeting, een coup de foudre op het eerste gezicht.

