Jongens plagen is om brandwonden vragen in 'Boer zkt Vrouw'

Een nieuwe aflevering 'Boer zkt Vrouw' op zondag 17 maart, betekent ook een nieuwe boer! In de derde episode van de reeks start het liefdesavontuur van melkveeboer Martijn (36), die op het einde van de dag meteen al enkele dames mag uitnodigen om op de boerderij te blijven logeren.

Maar ook vleesveeboer Niels (32) en melkboerin Sanne (33) staan voor een moeilijke keuze: zij mogen immers iemand uitnodigen voor een - misschien wel romantische - 24 uurs-date.

Gedreven, lief en altijd goedgezind, dat is hoe je Martijn het best in 3 woorden kan omschrijven. De charmante boer is ondertussen meer dan een jaar vrijgezel en helemaal klaar om de liefde van zijn leven te vinden. 'Ik heb er héél veel zin in. Waar ik op zal letten? Ik ben wel een beetje een benenman', lacht de Breese boer. Martijn weet meteen hoe hij de dames voor zich kan winnen: met een bezoekje aan de kalfjes die amper één dag oud zijn. De diertjes weten onmiddellijk een plekje te scoren in het hart van de kandidaten, nu Martijn zelf nog.

In Gierle doet vleesveeboer Niels (32) de harten van Astrid, Lisa en Sylvie sneller slaan. De dames zien stilaan de echte Niels naar boven komen, nu de zenuwen zijn weggeëbd. En dat trekt hen enorm aan, zo blijkt. Niels leert een té speelse Sylvie kennen, met als gevolg een brandwonde op zijn schouder. Of dat een goede zet was…

God morgen Sverige, goede ochtend Zweden! Melkveeboer Robbe (29) en zijn 3 mannen gaan meteen aan de slag want de natuur laat niet op zich wachten: een koe moet kalven. Het kalfje ligt echter in stuit, een eerste keer voor Robbe. Even focus dus en alle hens aan dek.

In Bocholt is het voor Sanne (30), die al 8 jaar alleen is, aanpassen met 3 mannen in huis. Ze is het zodanig gewoon haar plan te trekken, dat ze moeilijk zaken uit handen kan geven. Maar 1 klusje speelt ze met plezier door: Bernadette, Sannes schaap, moet immers dringend een hok krijgen en Sanne heeft geen kaas gegeten van 'knutselwerk'. Voor bouwbedrijfleider Robin is dit een uitgelezen kans om zich onmisbaar te maken op de boerderij. Ondertussen zoekt Sanne haar toevlucht tot de koeien, want straks moet ze iemand kiezen voor de 24 uurs-date, en dat blijkt moeilijker dan gedacht.

'Boer zkt Vrouw', zondag 17 maart om 19.55 uur op VTM.