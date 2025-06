Jonas Van Geel en Jelle Cleymans duiken de Kleine Zeemeermin achterna

Foto: VTM - © DPG Media 2025

In 'Jonas & Jelle: From Zero to Hero', vanavond bij VTM 2, duiken Jonas Van Geel en Jelle Cleymans in de magische wereld van de Kleine Zeemeermin.

Hun missie? Als beschermers van de oceaan tussen de haaien zwemmen. En dat doen ze tot grote hilariteit met de (zeemeerminnen)staart tussen de benen.

'Jonas & Jelle: From Zero to Hero', zondag 2 juni om 21.55 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.