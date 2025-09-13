Jani krijgt last van een dierenallergie in Pairi Daiza: 'Ik ga hier doodgaan, denk ik!'

Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
zaterdag 13 september 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

Na hun eerste stop in Koekelare, waar ze zich helemaal hebben kunnen uitleven als gemeentewerkers, rijden Jani en James naar Pairi Daiza. Daar zullen ze de komende dagen het park draaiende moeten houden.

Maar op weg naar het dierenpark hebben ze vooral één grote bezorgdheid: 'We gaan de hele tijd stront moeten scheppen.' En al snel blijkt dat ze niet helemaal ongelijk hebben. Na het voederen van de zeeleeuwen worden ze gevraagd om bij de geiten te helpen. Ze krijgen een borstel, een kruiwagen en een bladblazer en zien de bui al hangen. 'Ik voel de kak tot in mijn ogen, ik zie niks meer', klaagt Jani tegen James, die de keutels al dan niet onbedoeld zijn kant op blaast. En dan steekt er plots een vervelende dierenallergie op: 'Je bent allergisch aan dieren en je zit in Pairi Daiza', lacht James, terwijl een niezende Jani het gevoel heeft dat zijn keel opzwelt.



Daarna is het tijd om de vleermuizen te voederen – althans, als ze het hok binnengeraken. Vooral James staat niet te springen om de donkere ruimte te betreden: 'Dat durf ik niet hoor, het is precies een spookhuis.' Vervolgens wordt hij verwacht in het dierenhospitaal, waar zieke dieren uit de buurt en uit het park verzorgd worden. Hij geeft er onder andere de pasgeboren steenmarters eten en verplaatst een gewonde ooievaar naar een nieuw hok. Al snel merken de boezemvrienden dat helpen in een dierenpark beestig hard werken is.

'Jani & James doen-het-zelf', zaterdag 13 september om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.


Jani & James doen-het-zelf op tv
Maandag 15 september 2025 om 17u50  »
Play 4
Donderdag 18 september 2025 om 22u15  »
Play 4
Zaterdag 20 september 2025 om 20u00  »
Play 4
Maandag 22 september 2025 om 17u55  »
Play 4
Donderdag 25 september 2025 om 22u15  »
Play 4
