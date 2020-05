Jan en Pascal worden dj's bij Minerva

Foto: Eén - © VRT 2020

Jan en Pascal worden radio-dj's bij de grootste seniorenradio van het land: Radio Minerva. Ze maken kennis met de kleurrijke en gepassioneerde radiomakers van Radio Minerva aan het strand van Sint-Anneke.

De jongste is 55 jaar, de oudste 85, allemaal mannen die geen last hebben van de grote leegte op hun oude dag. Jan en Pascal krijgen de kans om zelf een live-radioshow te maken op Minerva. Zullen ze er op korte tijd in slagen om alle kneepjes van het vak onder de knie te krijgen?

'Twee Tinten Grijs', dinsdag 12 mei om 20.20 uur op Eén.