James Cooke sluit seizoen van 'JAMES & co' af met spectaculaire finale
Na een ijzersterk tweede seizoen vol onverwachte verrassingen, entertainment, extra content en onvergetelijke momenten sluit James Cooke zijn show af met een knal. Een seizoen bovendien waar de kijkcijfers van het eerste seizoen vlot werden overstegen.
Ook online was 'JAMES & co' overal aanwezig: Instagram, Facebook en TikTok samen konden rekenen op meer dan 68 miljoen views. De kijker vond massaal de weg naar feel good televisie waar 'JAMES & co' voor staat. Voor de laatste aflevering van dit seizoen trekt de gastheer alle registers open en trakteert hij de fans op nog meer goed nieuws: James en Play kondigen officieel een derde seizoen van 'JAMES & co' aan.
Achter de schermen werd er voor het tweede seizoen nog grootser uitgepakt. In het totaal verwelkomde James maar liefst 542 gasten in de studio. Het glitterende spaarvarken dat hoog in de lucht hing, maakte 8 vzw's blij, waarbij 64 vertegenwoordigers van deze organisatie hun hartverwarmende verhaal kwamen delen in de studio.
Wie 'JAMES & co' zegt, zegt ook spektakel en dat werd bewezen in de studio. Er waren in totaal 42 acts, ondersteund door 59 extra dansers. 16 volledig op maat gemaakte liedjes en maar liefst 319 unieke kostuums, als kers op de taart werd er voor 13,5 kg confetti de lucht in gejaagd.
Seizoensfinale JAMES & co met Tine Embrechts, Charlotte Sieben en Sam Gooris
Met een mix van muzikale nummers, emotionele familiemomenten en een waanzinnige recordpoging zal deze aflevering zorgen voor een mooie seizoensfinale.
Tine Embrechts wordt verrast door haar eigen familie in een uniek eerbetoon. Muziek zit de familie Embrechts in het bloed, maar een gezamenlijk optreden op een podium was tot nu toe een onvervulde wens. James brengt daar verandering in met ‘The Family Big Band’.
De familie brengt een herwerkte versie van Do You Love Me uit Tine haar favoriete film 'Dirty Dancing'. De grootste verrassing? De aanwezigheid van de mama van Tine, die er normaal gezien voor kiest om volledig uit de spotlights te blijven. Tine: 'Niet normaal dat je mijn mama zo ver hebt gekregen. Ze haat het om in de spotlight te staan.'
Sam Gooris staat reeds 36 jaar op de planken. De ambiancekoning blikt terug op zijn drukste periode ooit 17 optredens in 3 dagen en bedankt daarbij zijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun. Maar James heeft een nieuwe uitdaging voor hem klaarstaan: 3 optredens in 3 verschillende gemeenten in amper 3 minuten.
Actrice Charlotte Sieben steekt haar liefde voor de musical Moulin Rouge niet weg. Haar ambitie is groot: 'Ik zou zelfs een boom willen spelen in de musical.' James neemt die uitnodiging letterlijk en zorgt voor de avond van haar leven. Maar uiteraard niet als boom, wel krijgt Charlotte de absolute hoofdrol in haar eigen spectaculaire Moulin Rouge.
'JAMES & co', maandag 23 februari om 21.15 uur op Play.
