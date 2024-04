Internationale topartiest in tweede liveshow van 'The Voice van Vlaanderen'

Met het grootste team aan de startmeet komen bleek vorige week geen voordeel te zijn in de eerste liveshow van 'The Voice van Vlaanderen'. Van de vijf talenten waarmee coach Mathieu Terryn aan de start verscheen, blijven er deze week nog slechts twee over.

Coaches Natalia en Jan strijden verder met één talent, in groot contrast met Koen en Laura, die hun voltallige trio wél naar de volgende liveshow wisten te loodsen. Op vrijdag 12 april komen de talenten opnieuw aan de bak en dat voor het eerst met twee songs. In de tweede liveshow wordt de groep van 10 herleid naar 7 kandidaten die volgende week de halve finale zullen beslechten.

Deze week zingt elke kandidaat voor het eerst twee songs: een nieuw individueel nummer én een groepssong met het voltallige team en de coach. Voor team Laura is dat Praising You van Rita Ora ft Fatboy Slim, team Koen smijt zich op de monsterhit As It Was van Harry Styles. Team Jan brengt een duet op Once van Liam Gallagher en ook Natalia zingt een duet met haar kandidaat op Bishop Briggs van River. Team Mathieu palmt het podium in met Take Me To The River van Lorde. Na alle performances beslist de kijker thuis via vtm.be of via sms naar 6677 welke twee talenten rechtstreeks doorstoten naar de halve finale. Nadien krijgen de coaches de kans om elk nog één talent op te pikken. Voor drie kandidaten eindigt het avontuur.

'The Voice van Vlaanderen' verwelkomt deze week voor het eerst ook een muzikale gast. En dat is niemand minder dan de internationale ster Tom Walker. De Britse singer-songwriter brengt zijn meest recente hit Head Underwater.

Deze kandidaten zetten alles op alles in de tweede liveshow:

Team Natalia

Sandy (18, Huizingen) zingt Overdrive van Ofenbach

Team Koen

Peter (28, De Pinte) zingt Autumn Leaves van Eva Cassidy

Wout (24, Aalter) zingt Cruel Summer van Taylor Swift

Kobe (23, Oosterzele) zingt No Good van Kaleo

Team Jan

Xerxes (30, Herent) zingt Murder On The Dancefloor van Sophie Ellis Bextor

Team Mathieu

Mette-Marie (18, Averbode) zingt Love Of My Life van Queen

Laurens (25, Gent) zingt Oh Caroline van The 1975

Team Laura

​Nicole (20, Temse) zingt Don’t You Worry ‘Bout A Thing van Stevie Wonder

Christophe (42, Roeselare) zingt If You Wanna Stay A While van Brian Dunne

Lucas (16, Oostkamp) zingt Rush van Troye Sivan

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 12 april om 20.40 uur bij VTM.