Inspecteur Thomas wil samen met puppy Storm bij de hondenbrigade

Woensdag maken de kijkers kennis met de puppy Storm, onafscheidelijk met inspecteur Thomas, zijn baasje en vaste hondenbegeleider. Thomas was eigenlijk met een andere hond -Sam- aan de opleiding voor de hondenbrigade gestart, maar helaas werd die niet veel later aangereden.

'Op het moment dat Sam is gestorven, is er een stuk van mezelf gestorven', bekent inspecteur Thomas. 'Sam was mijn beste vriend en zal altijd mijn beste vriend blijven.' Maar zonder hond kon Thomas zijn werk niet doen, dus kwam Storm in the picture. Thomas selecteerde hem uit een nest in Zuid-Frankrijk. 'Storm is vier maanden nu. Van sinds hij bij mij zit, gaat hij mee op patrouille', vertelt inspecteur Thomas. 'Vooral voor gewenning en om nieuwe indrukken op te doen. Daar kan hij dan later nooit meer bang van worden.'

Na volgende zomer is de opleiding van Storm ingepland en tegen begin 2023 hoopt Thomas een gebrevetteerd patrouillehond begeleider te zijn. Op de 'National K9-Day' einde augustus in Koksijde, was Thomas ook van de partij met pup Storm. Ze deden mee aan een spektakulaire landingsoperatie vanuit de Noordzee.

'Helden van Hier: Politie Oostende', woensdag 27 oktober om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.