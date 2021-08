In september op Disney+: een overzicht!

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, én exclusieve Disney+ en Star Originals. Hier alvast een overzicht van wat er in september op het programma staat.

Voor al je herfstseries moet je bij Disney+ zijn! De gezellige herfstavonden staan weer voor de deur. En dat komt goed uit, want Disney+ heeft alle leukste series voor je klaarstaan, met exclusieve Original Series zoals 'Only Murders in the Building' en 'Y: The Last Man'.

Tijd voor nieuwe documentaires ... Ontdek hoe je een TikTok-sensatie wordt of een populaire voetbalclub runt met de gloednieuwe originele Disney+ docuseries van deze maand.

NIEUW OP STAR OP DISNEY+



Achter de stadiondeuren van een Nederlandse voetballegende

DAT ENE WOORD: FEYENOORD

Star Original Series

Feyenoord. Club van het volk, gelegen aan de Rotterdamse Maas maar met een supportersschare door heel Nederland. En ver daarbuiten. Voor het eerst in haar 112-jarige historie opent Feyenoord nu alle deuren. De club wordt van binnenuit gevolgd in het seizoen 2020/21, waarin het uiterste wordt gevraagd van de trainer, spelers, directie en de supporters. Terwijl de club worstelt met de enorme impact van de COVID19-crisis botst het heden met het verleden, in een zoektocht naar een betere toekomst. Unieke beelden uit o.a. de kleedkamer en boardroom brengen de club en alle hoofdrolspelers dichterbij het publiek dan ooit.

Een bloedstollende spin-off

AMERICAN HORROR STORIES

Original Series

'American Horror Stories' is een spin-off van Ryan Murphy en Brad Falchuks bekroonde serie 'American Horror Story'. De wekelijkse serie zal in elke aflevering een ander horrorverhaal laten zien. Sinds 2011 hebben de makers van 'American Horror Stories' het horrorgenre opnieuw vormgegeven met verschillende afleveringen over een griezelige instelling, een heksenkring, een rondreizende freakshow, een spookhotel en zelfs de apocalyps. De televisieserie heeft een enorme fanbase weten te creëren van mensen die vol verwachting uitkijken naar het volgende hoofdstuk. De serie wordt geproduceerd door Twentieth Television.

Y: THE LAST MAN

Original Series

Het drama 'Y: The Last Man' is gebaseerd op de veelgeprezen serie van Brian K. Vaughan en Pia Guerra van DC Comics. De serie speelt zich af in een post-apocalyptische wereld waarin een catastrofale gebeurtenis elk zoogdier met een Y-chromosoom uitroeit, op één man en zijn aapje na. De serie volgt de overlevenden in deze nieuwe wereld als ze worstelen om te herstellen wat verloren is gegaan en daarmee proberen om iets beters op te bouwen. 'Y: The Last Man' is een 60-delige sciencefiction-stripreeks die vanaf 2002 is gepubliceerd.

Meer nieuwe series op Star deze maand

THE GREAT NORTH

Seizoen 1

Volg de avonturen van de familie Tobin in Alaska waar alleenstaande vader Beef zijn best doet om zijn kinderen bij zich in de buurt te houden, waaronder Judy, wiens ambities haar naar de glamoureuze wereld van het plaatselijke winkelcentrum leiden, haar broers Wolf, Ham en Moon, en Wolfs verloofde Honeybee.

SIREN

Seizoen 2

Een nieuwe bedreiging voor het milieu houdt huis aan de kust van Bristol Cove. Daardoor komen er meer zeemeerminnen naar het land en is de kans op ontdekking groter. Ben heeft nog steeds problemen met de effecten van de lokroep. Maddies moeder keert terug naar de stad en Ryn probeert zich aan te passen aan het leven op het vasteland.

THE X-FILES

Seizoen 10-11

FBI-agenten gaan op zoek naar de waarheid in dit scifi-fenomeen. Het blijkt een zoektocht om het schijnbaar onverklaarbare te verklaren. Zo stuiten ze op zaken als ufo-waarnemingen, buitenaardse ontmoetingen, ontvoeringen en nog meer paranormale dingen.

PRIVATE PRACTICE

Seizoen 1-6

Dr. Addison Montgomery verlaat Seattle Grace om een nieuwe start te maken in een privékliniek in LA. Ze gaat samenwerken met haar onlangs gescheiden studievrienden en wordt geconfronteerd met een nieuwe stad en een nieuwe manier van werken.

Meer nieuwe films op Star deze maand

THE NEW MUTANTS

In deze angstaanjagende actiefilm gebaseerd op de MARVEL-comics, worden vijf jongeren met bijzondere krachten gedwongen om een behandeling te ondergaan in een geheim instituut, om zogenaamd te genezen van de gevaren van hun krachten. Al snel wordt duidelijk dat hun opsluiting deel uitmaakt van een grotere strijd tussen goed en kwaad.

READY OR NOT

'Ready or Not' volgt een jonge bruid (Samara Weaving) die meedoet aan de lange traditie van de rijke, excentrieke familie (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) van haar nieuwe man (Mark O’Brien), die uitmondt in een dodelijk spel waarin iedereen voor zijn leven vecht.

PLANET OF THE APES

Planet of the Apes (1968)

Beneath the Planet of the Apes (1970)

Escape from the Planet of the Apes (1971)

Conquest of the Planet of the Apes (1972)

Battle for the Planet of the Apes (1973)

Rise of the Planet of the Apes (2011)

Dawn of the Planet of the Apes (2014)

NIEUW OP DISNEY+

Something's in the air right now ...

HAPPIER THAN EVER: A LOVE LETTER TO LOS ANGELES

Disney+ Original

GRAMMY® Award-winnaar en superster Billie Eilish maakt haar debuut op Disney+ met de originele concertfilm 'Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles'. Deze special, die kort op haar gloednieuwe album 'Happier Than Ever' volgt, brengt vanuit de legendarische Hollywood Bowl intieme uitvoeringen van elk nummer op het album in dezelfde volgorde.

De regie is in handen van Robert Rodriguez en Oscar®-winnaar Patrick Osborn en de special bevat ook animatiebeelden. De kijkers worden meegevoerd op een droomachtige reis door Billies woonplaats Los Angeles die beroemde locaties aandoet. Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles bevat tevens gastoptredens van singer-songwriter FINNEAS, het Los Angeles Children's Chorus en het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel, plus de fameuze Braziliaanse gitarist Romero Lubambo.

De dokter is er!

DOOGIE KAMEALOHA

Disney+ Original Series

Dr Lahela 'Doogie' Kamealoha is een 16-jarig wonderkind die haar medische carrière combineert met de dagelijkse tienerbeslommeringen. Patiënten en collega's zijn verbijsterd over Lahela's genialiteit. Ze noemen haar 'Doogie' naar de tv-serie 'Doogie Howser, M.D.' uit de jaren 90. Thuis zijn haar vader Benny en moeder Clara, stafchef van het ziekenhuis en Lahela's baas, bang dat ze te snel volwassen wordt. Met de steun van haar ohana (familie en vrienden), zoekt Lahela haar eigen weg.

In een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan

STAR WARS VISIONS

Disney+ Original Series



Zeven Japanse anime-studio’s gooien hun unieke talent en visie in de strijd in 'Star Wars: Visions' − een verzameling van geanimeerde kortfilms, exclusief beschikbaar op Disney+.

De zeven anime-studios zijn Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), TRIGGER, Kinema Citrus, Science Saru en Production I.G. Elke studio brengt een nieuwe kijk op het sterrenstelsel hier ver, ver vandaan in haar eigen kenmerkende animatie- en vertelstijl.

Als een eerste formele kennismaking met anime, draagt elke kortfilm in deze reeks een unieke Japanse sensibiliteit, wat in veel opzichten aansluit bij de toon en geest van de Star Wars-verhalen. Vanaf het begin hebben de verhalen over het Star Wars-sterrenstelsel zich laten inspireren door de Japanse mythologie en de films van Akira Kurosawa, naast vele andere invloeden. Deze nieuwe visies zullen dat culturele erfgoed verder verkennen via de unieke animatiestijl en het originele perspectief van elke anime-studio.

Ontdek nieuwe verhalen en vertellers

A SPARK STORY

Disney+ Original Documentary

De langspeeldocumentaire 'A Spark Story' − een coproductie van Pixar Animation Studios en Supper Club − biedt een diepgaande kijk in het filmproces van Pixars SparkShorts, met extra focus op twee nieuwe kortfilms én hun filmmakers, Twenty Something en Nona.

SPARKSHORTS: TWENTY SOMETHING

Disney+ Original Short

Volwassen worden is zwaar. De ene dag gaat fantastisch, de volgende dag ben je nog een kind. Gia bevindt zich in dit exacte scenario op de avond van haar 21ste verjaardag. Dit is een verhaal over de onzekerheden van volwassen worden en hoe we het allemaal doen alsof totdat we het halen.

SPARKSHORTS: NONA

Een grootmoeder, Nona, is van plan haar vrije dag door te brengen met haar favoriete tv-programma: worstelen. Wanneer haar 5-jarige kleindochter Renee echter onverwachts wordt afgezet, zit Nona klem tussen haar twee favoriete dingen.

Meer nieuwe series en specials op Disney+ deze maand



DUGS DAGEN

Disney+ Original Series

'Dugs Dagen' van Pixar Animation Studios is een serie kortfilms die de humoristische tegenslagen volgt van Dug, de lieve hond uit Disney en Pixar's Up. Elke korte film bevat alledaagse gebeurtenissen die plaatsvinden in de achtertuin van Dug, allemaal door de enthousiaste (en enigszins vervormde) ogen van onze favoriete pratende hond. Geschreven en geregisseerd door Academy Award®-genomineerde en Emmy® Award-winnaar Bob Peterson.

MARVEL STUDIOS LEGENDS

Disney+ Original Series

Nieuwe aflevering

Terwijl het Marvel Cinematic Universe zich steeds verder uitbreidt, wordt in 'Marvel Studios Legends' hetgeen vooraf is gegaan bejubeld en in kaart gebracht. Bezoek opnieuw de grootste helden, schurken en momenten van het MCU, ter voorbereiding op de lang verwachte verhalen die nog komen gaan. Elk dynamisch segment is een opmaat voor een aankomende serie op Disney+ en bereidt de weg voor toekomstige gebeurtenissen. Marvel Studios Legends weeft de vele verhalen aaneen die samen deel uit maken van het Marvel Cinematic Universe.

DE JONGE GARDE

Seizoen 1

'De Jonge Garde' gaat over zes studenten die een exclusieve horeca- en koksopleiding volgen. Hier worden ze voorbereid op een succesvol leven in de meest chique restaurants. Maar om dit te bereiken moeten ze hard werken en uitdagingen overwinnen, want je wordt niet zomaar van de ene op de andere dag een goede chef.

EUROPE FROM ABOVE

Seizoen 1-2

'Europe from Above' vliegt over Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het VK om de mooiste culturele en geografische bezienswaardigheden van Europa te laten zien. We onthullen hoe traditie, bouwkunde en natuurlijke wonderen dit continent vorm hebben gegeven - een levendig portret van de regio’s en de mensen die hun tradities in ere houden.

GREAT MIGRATIONS

'Great Migrations' is een zevendelige serie die kijkers meeneemt op de zware reizen die miljoenen dieren over de hele wereld ondernemen om hun soort te laten overleven.