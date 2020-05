In mei op Play en Play More

Play en Play More van Telenet staan elke dag garant voor de beste films en topreeksen. Veel van de series worden al meteen na de release in de VS aangeboden. Wat je kan verwachten in mei lees je hier.

SERIES

'I Know This Much is True'

Vanaf 12 mei, elke maandag vanaf 5.00 uur een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

Eén van de absolute kleppers van HBO dit jaar is deze verfilming van de gelijknamige roman van Wally Lamb. In 'I Know This Much is True' volgen we de parallelle levens van tweelingsbroers Dominick and Thomas Birdsey in een verhaal van verraad, opoffering en vergiffenis tegen de achtergrond van het Amerika van de 20 ste eeuw. HBO haalde HBO alle kanonnen van stal met een uitmuntende dubbelrol van Mark Rufallo, de samenstelling van een indrukwekkende cast – Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis, Kathryn Hahn – en regisseur Derek Cianfrance ('Blue Valentine', 'The Place Beyond the Pines') die de zes afleveringen inblikte, schreef en produceerde.

'Betty'

Vanaf 3 mei, elke maandag vanaf 3.00 uur een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

HBO waagt zich aan een ollie en een 360. 'Betty' is een skate komedie geïnspireerd op Crystal Moselle’s bejubelde film Skate Kitchen. Een kleurrijke groep jonge vrouwen baant hun weg door de door mannen gedomineerde skate scene van New York. Crystal Moselle en Lesley Arfin ('Girls', 'Love') hebben de regietouwtjes in handen en Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell en Rachelle Vinberg spelen in Betty opnieuw de personages die ze in Skate Kitchen vertolkten. De Belgische filmmonteur Nico Leunen ('Beautiful Boy', 'Home' en 'Lost River' verzorgde het montagewerk.

'Billions' sz. 5

Vanaf 7 mei, elke donderdag vanaf 3.00 uur een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

Emmy- en Golden Globe-winnaars Paul Giamatti en Damian Lewis schitteren in dit complexe drama over de machtsstructuren en de politieke spelletjes van de high finance-wereld in New York. 'Billions' is een brandend actueel en provocatief kijkstuk waarin Giamatti als sluwe districtsrechter van New York de handen in elkaar slaat met de briljante, ambitieuze 'hedge fund'-koning Bobby 'Axe' Axelrod. Hun brutale machtsstrijd heeft plaats gemaakt voor een confrontatie met hun gemeenschappelijke rivalen.

'Deputy'

Vanaf 1 mei doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

Stephen Dorff is de nieuwe sheriff 'in town'. David Ayer, regisseur en scenarist van o.a. 'Suicide Squad', 'End of Watch' en 'Fury', brengt ons met ‘Deputy’ de ziel van een klassieke western, verpakt als een modern politiedrama. In zijn gekende grimmige, authentieke en gewelddadige stijl dropt Ayer ons in het Los Angeles County Sheriff’s Departement, één van de grootste politiemachten in de wereld. Wanneer de gekozen sheriff plots sterft, duidt een eeuwenoude regel in de 'county charter' die teruggaat tot het Wilde Westen, de meest onverwachte man aan om hem op te volgen. Een man met één missie: gerechtigheid. Maar politiewerk, en het zeker het werk van een sheriff, is meer dan alleen boefjes klissen.

'Nurses'

Vanaf 8 mei doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

Ziekenhuisseries? Ja, de kijker krijgt er maar niet genoeg van en terecht. Want de microkosmos van een ziekenhuis staat steevast garant voor een rollercoaster van emoties. 'Grey's Anatomy', 'New Amsterdam' en 'The Resident' zijn momenteel de toonaangevende ziekenhuisseries, maar 'Nurses' belooft snel uit te groeien tot een nieuwe kijkverslaving. We volgen vijf jonge ambitieuze verpleegsters die zich wagen aan de frontlinie van een druk ziekenhuis in het centrum van Toronto. Ben je helemaal verzot op drama, vriendschappen en romantiek? Start dan maar met bingen!

FILMS

'Once Upon a Time in Hollywood'

Première op 16/05 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Een liefdesbrief van Quentin Tarantino aan Hollywood. Tarantino keert met 'Once Upon a Time in Hollywood' terug naar het Los Angeles van 1969. Het Hollywood waar Tarantino mee opgroeide en waarvan zijn oeuvre doordrongen is. Tarantino zet je letterlijk in de auto en neemt je mee op een onvergetelijke trip naar een vervlogen tijd. De liefde druipt tijdens die momenten van het scherm. En als kers op de taart plaatst Tarantino daar nog eens twee absolute klasbakken als Leonardo DiCaprio en Brad Pitt in. En op het einde volgt nog een stevig WTF-toetje.

'Portrait de la Jeune Fille en Feu'

Première op 23/05 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

De beste film van 20129? Het Franse 'Potrait de la Jeune Fille en Feu' werd vorig jaar bedolven onder superlatieven, won op het Filmfestival van Cannes de prijs voor beste scenario en de Queer Palm D’Or en werd genomineerd voor een Golden Globe en BAFTA voor Beste Niet-Engelstalige Film. 'Portrait de la Jeune Fille en Feu' is een intens, hartverscheurend portret van een ontluikende lesbische liefde. Een magistrale en onvergetelijke kijkervaring.

'The Aftermath'

Première op 02/05 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Oorlogsdrama met Keira Knightley. De Britse actrice groeide in snel tempo uit tot een wereldwijd fenomeen, maar lijkt de laatste jaren een beetje weggedeemsterd te zijn. Met 'Colette' scheerde ze nog hoge toppen en ook in deze 'The Aftermath' kan ze nog eens haar tanden laten zien. Naast de zijde van Alexander Skarsgard en Jason Clarke schittert ze als Rachael, een Britse die na WO II naar Hamburg reist om haar man, een legerofficier, bij te staan in de heropbouw van Hamburg. Het koppel verblijft in een luxe villa waarvan de Duitse eigenaar op zolder mag blijven wonen. Al snel raakt Rachael hevig geïntrigeerd door deze mysterieuze weduwnaar.