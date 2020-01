In januari op Play en Play More

True Detective meets Stephen King. Bestaat er nog een verhaal of boek van grootmeester Stephen King dat nog niet verfilmd werd? HBO zocht, vond en goot 'The Outsider' in een meeslepend en spannend 8-delig thrillerdrama.

Een gruwelijke kindermoord schrikt de gemeenschap van Flint City op. De plaatselijke rechercheur vindt al snel een hoofdverdachte en alle bewijsmateriaal leidt naar die persoon. Maar de zaak neemt verrassende, merkwaardige en bizarre wendingen. Een nieuwe HBO-topper met Jason Bateman, Ben Mendelsohn en Paddy Considine in de hoofdrollen.

'The Outsider' S1

Première in de nacht van 12 op 13 januari.

Elke maandagnacht om 3u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek, gelijk met de VS

'Avenue 5' S1

Première in de nacht van 19 op 20 januari.

Elke maandagnacht om 4u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek, gelijk met de VS

House neemt je mee op een onvergetelijke ruimtereis. Hugh Laurie schitterde jarenlang in het ziekenhuisdrama House M.D. maar staat deze keer aan het hoofd van een luxueus ruimteschip dat af te rekenen krijgt met technische problemen, kwade ruimtetoeristen en chaos. Veep-bedenker Armando Iannucci giet hier zijn gesmaakte humoristische sausje over en kneedt het geheel tot een hilarische SF-comedy-serie. HBO schuift deze serie alvast naar voor als één van hun absolute paradepaardjes voor 2020..

'The New Pope' S1

Première in de nacht van 25 op 26 januari.

Elke zondagnacht om 3u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek, gelijk met de VS

Laat de titel je niet op het verkeerde been zetten: dit is wel degelijk het tweede seizoen van 'The Young Pope'. In dit tweede seizoen verwelkomt het Vaticaan een nieuwe paus, maar de vorige is minder uitgeteld dan aanvankelijk gedacht. De twee religieuze grootmachten worden vertolkt door Jude Law én John Malkovich. Met Sharon Stone en Marilyn Manson wist HBO bovendien enkele verrassende bijrollen te strikken. Regisseur Paolo Sorrentino is weer van de partij om alles in prachtig schilderachtige beelden te gieten. Het eerste seizoen, 'The Young Pope' is ook beschikbaar in Play en Play More in de TV-theek.

'Curb Your Enthusiasm' S10

Première in de nacht van 19 op 20 januari.

Elke maandagnacht om 4u30 op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek, gelijk met de VS

Larry David is terug! Al negen seizoenen lang volgt Curb Your Enthusiasm een kale, eigenzinnige tv-scenarist die zich constant ergert aan kleine, alledaagse gewoonten van mensen en zich daardoor steeds in de nesten werkt. Larry David is nog steeds hilarisch als de eeuwige neuroot wiens medemens zijn grootste vijand is. De reeks groeide uit tot één van de meest geliefde sitcoms van deze eeuw. De eerste 9 seizoenen zijn ook beschikbaar in Play en Play More in de TV-theek.

'The Pier' S2

Première in de nacht van 25 op 26 januari.

Elke maandagnacht om 4u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek.

Start het nieuwe jaar met een tripje naar La Albufera. De ijzersterke en spannende topserie 'The Pier', de Engelstalige titel voor 'El Embarcadero', is terug met een tweede seizoen. De serie mixt een misdaadverhaal met een sensueel drama in prachtige cinematografie, intrigerende verhaallijnen en Álvaro 'El Profesor' Morte in een van de hoofdrollen. Wat seizoen 2 brengt is nog niet bekend, maar de hoofdrolspelers keren alvast terug en het belooft opnieuw heel spannend en mysterieus te worden. Het eerste seizoen is ook beschikbaar in Play en Play More in de TV-theek.

'Hellboy'

Vanaf 11 januari

Première op 11 janauri om 21u op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek

De remake met 'Stranger Things'-acteur David Harbour. Een derde 'Hellboy'-film van Guillermo Del Toro met Ron Perlman als het titelpersonage stond lang in de steigers, maar bedenker en tekenaar Mike Mignola dacht er anders over. Een volledige reboot diende zich aan en gruwelregisseur Neil Marshall ('The Descent', 'Game of Thrones') maakt van deze nieuwe 'Hellboy' een duistere, bloederige kijkbeurt, in lijn met het bronmateriaal van Mignola. Eentje voor de die-hard fans van de originele stripverhalen.

'The Front Runner'

Vanaf 10 januari

Première op 10 januari om 21u op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek

Wolverine gaat in de politiek. 'The Front Runner' gaat over een van de meest populaire Amerikaanse politici van de jaren 80. Gary Hart was de gedoodverfde favoriet voor de verkiezingen van 1988. Drie weken voor de verkiezingen komt hij door een vermeende affaire plots in een heuse mediastorm terecht en eindigt zijn politieke carrière abrupt. Hart zal nooit president worden van de VS, maar hij vertegenwoordigde wel het moment dat de pers de grens tussen privé en publiek achter zich liet. 'The Front Runner' is een beklijvend, meeslepend en hyper-actueel stukje cinema met een beresterke Hugh Jackman.

'Duelles'

Vanaf 25 januari

Première op 25 januari om 21u op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek

Veerle Baetens in topvorm! Fans van topthrillers mogen beginnen watertanden, want 'Duelles' is een absoluut pareltje. Deze Hitchcockiaanse retro-thriller dropt ons tussen twee gelukkige moeders. Maar als één van hun kindjes op ongelukkige wijze sterft, leidt dat tot schuldgevoelens, ruzie en… waanzin. Veerle Baetens is, ook in het Frans, opnieuw weergaloos, maar ook haar tegenspeelster Anne Coesens ('Illégal', 'La Trêve') speelt de pannen van het dak. Belgische cinema van topmakelij!

'Diego Maradona'

Vanaf 25 januari

Première op 25 januari om 21u op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek

Asif Kapadia flikt het opnieuw! Na 'Amy' en 'Senna' maakte regisseur Kapadia opnieuw een documentaire die blijft nazinderen. 'Diego Maradona' is een magistrale, beklijvende docu over een van de grootste voetballers ooit. Maar je hoeft helemaal geen voetbalfan te zijn om te genieten van deze dramatische, soms tragische documentaire. 'Diego Maradona' schetst het meeslepende en onvergetelijke verhaal van de opkomst en ondergang van een groot talent. Kapadia maakte gebruik van meer dan 500 uur beeldmateriaal en kreeg de volle medewerking van Diego Armando Maradona zelve. Een absolute must see!

'Widows'

Vanaf 16 januari

Première op 16 januari om 21u op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek

'Widows' is een remake van een – in Engeland – populaire BBC-serie uit de jaren 80, geregisseerd door Steve McQueen die eerder al pareltjes als 'Hunger', 'Shame' en '12 Years a Slave' afleverde. Samen met 'Gone Girl'-auteur Gillian Flynn nam McQueen het scenario onder handen, verzamelde een indrukwekkende cast – Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez – en creëerde een zenuwslopend thrillerdrama met fantastische twists en uitmuntende vertolkingen.