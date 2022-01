In een nieuwe 'Dance Dreams' maak je kennis met Yulia Dursin

In 'Dance Dreams' maak je kennis met Yulia Dursin, lid van de 'Dursin – dynastie' uit West Vlaanderen. Al drie generaties lang straalt en ademt haar familie dansen uit.

Mama Yulia: 'De familie Dursin, we zijn allemaal bezeten van dans, ik denk dat Dursin bijna gelijk staat aan dans.'

Yulia is Belgisch kampioene discodansen en haalde de vijfde plaats op het wereldkampioenschap. Nog maar 17 jaar en toch behoort Yulia al bij de Europese top. Samen met haar moeder bereidt ze zich voor op de belangrijkste internationale discowedstrijd van het jaar.



'Mijn droom is om mee te dansen op het podium met Ariana Grande.' Een droom die Lana alleen maar kan bereiken door hard te werken. Door haar opleiding en drive beschikt ze alvast over de troeven om haar droom waar te maken.

Lana sukkelt al een hele tijd met een blessure aan haar rug. De vele wedstrijden en danslessen doen daar geen goed aan. Lana is heel perfectionistisch en legt zichzelf veel druk op. De oorzaak is zelfs na tal van bezoeken aan dokters niet duidelijk, maar een bezoek aan de sportpyscholoog maakt het één en ander duidelijk.

'Als danser maak je veel mee, het is ook een harde wereld en een grote druk van iedereen. Dan stel ik mezelf de vraag: ben ik wel goed genoeg?'

Ella en haar ouders trekken naar Eindhoven waar een shoot gepland staat voor haar portfolio. Ella kan duidelijk niet alleen dansen, maar ontpopt zich tot een echt model. Ella heeft een groot social media netwerk over heel de wereld. Maar net zoals vele andere jongeren, ontsnapt ook Ella niet aan haatberichten op social media.

En Shakira maakt haar papa Jo horendol tijdens de zoektocht naar de ideale filmlocatie van een nieuwe choreografie.

