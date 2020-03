In april op Cartoon Network en Boomerang

Foto: Boomerang - © Media Tornado 2020

Move over Batman, Superman en Aquaman want vanaf nu houden Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Green Lantern, Zatanna en Bumblebee oftewel de 'DC Super Hero Girls' de straten schoon van criminaliteit!

In de iconische stad Metropolis proberen de 'DC Super Hero Girls' een evenwicht te vinden tussen hun gewone leven als tiener op de middelbare school en hun superhelden alter ego.

Nieuwe afleveringen 'DC Super Hero Girls'

Vanaf 20 april, elke weekdag om 15.30 uur

Wanneer ze niet bezig zijn met typische tienerproblemen zoals sociale hiërarchie of het behalen van goeie punten op school moeten ze al hun krachten aanwenden om vijanden als Harley Quinn, Catwoman of Poison Ivy te stoppen!

Elke heldin heeft haar eigen specifieke krachten, maar samen zijn ze sterker dan ooit!

'Gumball Week'

Vanaf 10 tot en met 16 april, elke dag om 6.00 uur

Zet je schrap voor een week bomvol met afleveringen van je favoriete show: 'Gumball'! Iedere dag, heel de dag, alleen bij Cartoon Network!

Bereid je voor op de grappigste situaties uit het wonderlijke leven van Mama, Papa, Anais, Darwin en natuurlijk 'Gumball'! 'Gumball' is een 12-jarige kat met een fijne neus voor ongeluk en samen met Darwin probeert hij tevergeefs controle over de hysterische situaties van alledag te krijgen.

Nieuwe afleveringen van 'Craig van de Kreek'

Vanaf 27 april, elke weekdag om 8.55 uur

Craig is terug samen met zijn twee beste vrienden, Kelsey en JP in 'Craig van de Kreek''. Ze beleven avonturen in de Kreek, een verwilderd stukje natuur bij hun dorp. In en rond de Kreek vinden we een echte samenleving van kinderen.

In de afleveringen ontdek je nieuwe gebieden van de Kreek, ontmoeten nieuwe 'Kreek Kinderen' elkaar, en komen Craig en zijn vrienden regelmatig in de problemen bij De Stomp, hun ontmoetingsplaats.

Kijk vanaf maandag 27 april naar de gloednieuwe afleveringen van 'Craig van de Kreek'. Elke weekdag om 8.55 uur, alleen bij Cartoon Network!

Première: 'Lamput'

Vanaf 15 april, elke dag om 14.40 uur

Lamput is een oranje klodder die in vrijwel alles kan transformeren. Daar maakt hij handig gebruik van om te ontsnappen aan een stel wetenschappers. Krijgen ze hem ooit te pakken?

Lamput ontsnapt uit een geheim laboratorium en de Docs zitten hem op de hielen, maar dankzij een aantal verkeersborden en een erg strenge politieagent weet hij te ontkomen.

'Lamput' is een spannende, creatieve en levendige reeks! Bekijk de spannende achtervolgingen van Lamput vanaf 15 april elke dag om 14.40 uur, bij Boomerang!

Pasen met de Looney Tunes!

Vanaf 9 april, donderdag tot en met dinsdag om 10.00 uur

Vier Pasen samen met 'Baby Looney Tunes', 'New Looney Tunes', en 'Scooby-Doo Films'! Vanaf 9 t/m 14 april zie je de leukste films en afleveringen van de voorbijkomen.

Voor ze grote Looney Tunes-sterren werden, waren ze de 'Baby Looney Tunes'! Half zo groot en twee keer zo lastig voor arme Granny. Bugs, Daffy, Taz, Tweety, Lola en Sylvester zijn bij elkaar, spelen met elkaar, en belanden met elkaar in Looney Tunes-achtige problemen. Je favoriete Looney Tuners in peuterformaat, ze zijn jong en klaar om wat herrie te schoppen!

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in 'New Looney Tunes'. Vriend of vijand, je lacht je krom met de ondeugende Bugs Bunny, Daffy Duck en de vele andere Looney Tunes!

Geniet tijdens de Pasen ook van je favoriete Scooby-Doo films, elke dag om 15.00 uur:

09/04 Scooby-Doo! Stage Fright

10/04 Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster

11/04 Big Top Scooby-Doo!

12/04 Scooby-Doo! Abracadabra-Doo

13/04 & 14/04 Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon