'Ik wil méér!': Jury 'So You Think You Can Dance' wordt overspoeld door danstalent
De dansvloer opwarmen? Daar doen de dansers van 'So You Think You Can Dance' vanavond niet aan mee. Vanaf de eerste auditie gaat het meteen vol gas.
Het nieuwe seizoen start om 19.55 uur bij VTM en de jury krijgt meteen een stortvloed aan talent over zich heen. Nieuwkomers Nora Monsecour en Kenzo Alvares schuiven voor het eerst aan naast vaste waarde Dan Karaty. De drie reageren zichtbaar hyped op wat er voor hun neus gebeurt: 'Kippenvel over heel mijn lichaam. Ik vond het geweldig. Keep it raw… en ik wil méér!' Van strakke hiphop tot pure emotie in contemporary. De dansers houden zich duidelijk niet in. En de jury? Die ook niet...
Wie blaast vanavond iedereen omver en zet meteen de toon voor dit gloednieuwe seizoen? 'So You Think You Can Dance': vanaf vanavond elke zondag om 19.55 uur te zien bij VTM en op VTM GO. Voor wie niet kan wachten is er nog extra goed nieuws: na elke auditieaflevering is de volgende exclusief in preview te bekijken met VTM GO+.
Na meer dan tien jaar is 'So You Think You Can Dance' terug. Ambitieuze dansers uit Vlaanderen en Nederland zetten alles op alles om de jury te overtuigen. Ze worden opgevangen door Wendy Van Dijk en Laura Tesoro, maar al snel is het tijd voor hun grote moment. Met een eigen choreografie tonen ze hun talent in hun favoriete dansstijl. De jury, met Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares, kijkt scherp toe. Wie maakt indruk en wie moet zijn droom meteen opbergen?
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.