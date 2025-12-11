Ruben Van Gucht aan de deur gezet bij 'De Verraders'
'Thuis' lost bloedstollende teaser voor verjaardagsaflevering
Leander doet opvallende bekentenis bij Ellen: 'In het uitgaan heb ik een panische angst om op een meisje af te stappen'

'Ik heb hier eindelijk een familie gevonden': laatste shift voor Gent of Kortrijk in 'Mijn Restaurant'?

donderdag 11 december 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Wie pakt het laatste felbegeerde finaleticket naast VONK? Wordt het de stijlvolle klasse van Lucien, of de warme, ontwapenende spontaniteit van Datcha? Twee totaal verschillende keukens, één keiharde strijd.

Terwijl de spanning in de keukens te snijden is, trekken Maarten en Jonas van VONK op spionagetocht bij hun grootste rivalen. Ze krijgen versterking van ex-kandidaten Alessio en Olivier uit Genk, en die kijken hun ogen uit. In Gent valt zelfs vleesliefhebber Jonas achterover van verbazing: 'Elk gerecht was een smaakbommetje! Het klinkt misschien raar, maar ik heb vlees nog niet gemist.' Ook Kortrijk laat een sterke indruk na: 'Ze spelen hier wel op een ander niveau, echt chapeau! Het is sterke concurrentie.'


Maar achter de glimlach in de zaal schuilt een hoop emotie. De (mogelijks) laatste service wordt voor Lauranne en Ruslan een emotionele achtbaan. 'Ik heb ouders, maar geen echte familie. Het klinkt stom, maar ik zocht een familie en ik heb die hier gevonden', vertelt Ruslan zichtbaar aangedaan. In Kortrijk ligt de focus tot het laatste moment op het werk: 'Ik ben niet bezig met het finaleticket. Iedere service telt. Je moet ervan genieten en alles tiptop in orde maken. We hebben één service verkloot, en nu zitten we hier met die nominatie', vertelt Aristide. De messen worden geslepen. Wie haalt de finale?



Wie naast een reservatie greep bij Lucien, datcha of VONK, hoeft voortaan niet langer te wachten op een vrij tafeltje. Vanaf vandaag kunnen inwoners van Kortrijk, Gent en Antwerpen de gerechten gewoon thuis laten bezorgen. De restaurants breiden hun aanbod namelijk uit via Takeaway.com, zodat iedereen in de drie steden kan meegenieten.

'Mijn Restaurant', elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.


Mijn Restaurant op tv
Vrijdag 12 december 2025 om 17u10  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.
Maandag 15 december 2025 om 23u25  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.
Dinsdag 16 december 2025 om 21u10  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.
Woensdag 17 december 2025 om 16u35  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.
Woensdag 17 december 2025 om 23u20  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm4 vtm

Een zelfmoordaanslag op een westerse woonwijk in de Saudische hoofdstad Riyad eist de levens van meer dan 120 burgers. FBI-agent Ronald Fleury stelt een vijfkoppig team samen om naar Riyad te reizen en de aanslag te onderzoeken. Van de lokale autoriteiten krijgen ze echter maar vijf dagen om hun werk uit te voeren. Bovendien worden Fleury en zijn collega's vanaf dag één tegengewerkt en zijn hun levens voortdurend in gevaar.

'The Kingdom', film uit 2007 met oa. Jamie Foxx, om 20.35 uur op VTM 4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: Eindejaar
    00:55
    VRT NWS laat
  • 09:00
    Herfstbeelden
    00:30
    Nachtlus
  • 10:40
    Ridder Muis
    21:00
    Geen uitzending
  • 09:45
    Geen uitzending
    07:00
    Sprookjes van Klaas Vaak
  • 10:40
    Geen uitzending
    00:00
    Ramsay's Kitchen Nightmares
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:25
    Xena: Warrior Princess
  • 09:55
    A Snow White Christmas
    23:55
    A Christmas in Switzerland
  • 10:00
    Joe
    00:45
    SOS Piet
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:00
    Alter Ego
  • 10:05
    Coroner
    00:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 10:45
    Two and a Half Men
    00:25
    MIDMID
  • 09:20
    12 Dares of Christmas
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 10:00
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:40
    Diy on wheels
    00:00
    Oh What A Night
  • 10:35
    Het feestmenu van ..
    00:50
    Hidden Gems
  • 10:05
    Death in Paradise
    00:35
    A Remarkable Place to Die
  • 10:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    06:50
    Storage Wars
  • 10:45
    NOS Journaal
    01:05
    Pauw & De Wit
  • 10:45
    Noord-Zuid-Oost-West
    01:00
    Nieuwsuur
  • 10:45
    Jojo & Ouma
    05:40
    Raad eens hoeveel ik van je hou