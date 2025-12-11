'Ik heb hier eindelijk een familie gevonden': laatste shift voor Gent of Kortrijk in 'Mijn Restaurant'?

Wie pakt het laatste felbegeerde finaleticket naast VONK? Wordt het de stijlvolle klasse van Lucien, of de warme, ontwapenende spontaniteit van Datcha? Twee totaal verschillende keukens, één keiharde strijd.

Terwijl de spanning in de keukens te snijden is, trekken Maarten en Jonas van VONK op spionagetocht bij hun grootste rivalen. Ze krijgen versterking van ex-kandidaten Alessio en Olivier uit Genk, en die kijken hun ogen uit. In Gent valt zelfs vleesliefhebber Jonas achterover van verbazing: 'Elk gerecht was een smaakbommetje! Het klinkt misschien raar, maar ik heb vlees nog niet gemist.' Ook Kortrijk laat een sterke indruk na: 'Ze spelen hier wel op een ander niveau, echt chapeau! Het is sterke concurrentie.'

Maar achter de glimlach in de zaal schuilt een hoop emotie. De (mogelijks) laatste service wordt voor Lauranne en Ruslan een emotionele achtbaan. 'Ik heb ouders, maar geen echte familie. Het klinkt stom, maar ik zocht een familie en ik heb die hier gevonden', vertelt Ruslan zichtbaar aangedaan. In Kortrijk ligt de focus tot het laatste moment op het werk: 'Ik ben niet bezig met het finaleticket. Iedere service telt. Je moet ervan genieten en alles tiptop in orde maken. We hebben één service verkloot, en nu zitten we hier met die nominatie', vertelt Aristide. De messen worden geslepen. Wie haalt de finale?

Wie naast een reservatie greep bij Lucien, datcha of VONK, hoeft voortaan niet langer te wachten op een vrij tafeltje. Vanaf vandaag kunnen inwoners van Kortrijk, Gent en Antwerpen de gerechten gewoon thuis laten bezorgen. De restaurants breiden hun aanbod namelijk uit via Takeaway.com, zodat iedereen in de drie steden kan meegenieten.

