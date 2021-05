'Huis Gemaakt': de koppels trekken in 'hun' huis

Op 26 mei breekt voor Harry & Jerina, Ruben & Antje en Kenny & Amber misschien wel de spannendste dag van hun leven aan. Dan weten we wie de finale van 'Huis Gemaakt' wint en de sleutels van zijn droomwoning in ontvangst mag nemen.

Op woensdag 12 mei wordt de laatste rechte lijn officieel ingezet. Juryleden Gert & Cerina gaan in elk pand langs om de laatste kamerprijs voor de beste keuken uit te delen, de koppels krijgen de laatste deadline voorgeschoteld en ze beleven de eerste nachten in 'hun' droomwoning.

'De winnaars van de laatste kamerprijs verdienen 2.000 euro die jullie de komende 5 dagen goed zullen kunnen besteden. Vanaf morgen 7.00 uur beginnen we aan de finaleweek', luidt Dina Tersago de nieuwe deadline in. 'Jullie moeten de gang, de trap en het toilet nog aanpakken, alles wat daarnaast nog verbeterd of opgelost moet worden is volledig aan jullie. Jullie mogen ononderbroken doorwerken en mogen dus ook blijven slapen. Na de finaleweek komen de jury, 25 makelaars en 50 kijkers langs om hun ongezouten mening te geven over jullie woning. Uiteindelijk zullen we dan te weten komen wie een eigen huis wint…'

In Kortrijk botsen Harry & Jerina nog steeds op een gigantisch euvel: de onafgewerkte badkamer. 'Face your fears. Er hangt hier een en al schaamte', klinkt het. Maar voor de laatste werken komt er voor de koppels nog een geschenk uit de hemel gevallen: twee professionele klussers zullen hen 1 dag lang bijstaan. Kunnen zij het grote probleem mee wegwerken? Ook Ruben & Antje weten perfect voor welke tijdrovende taak ze het klusduo kunnen inschakelen: het betegelen van de gang. In Laakdal komt er zo tijd vrij voor een nieuw projectje. Terwijl Kenny ook van de gang een eyecatcher probeert te maken, tovert Amber de tweede slaapkamer om tot een eigen beauty room.

Als de avond valt, roeren de koppels voor het eerst in de potten van hun splinternieuwe keuken en kruipen ze onder de wol in hun droomhuis. 'Even doen alsof het hier van ons is en proeven van een mogelijke toekomst, dat is echt leuk', aldus Ruben & Antje. 'Eén kans op drie dat we kunnen blijven. Het ligt echt binnen handbereik, zo zot.' 'Het is hier ontwaken als in Frankrijk', beseffen Harry & Jerina in Kortrijk. 'Hoe zot zou het zijn om hier iedere dag wakker te worden.' En ook in Laakdal dromen Kenny & Amber tijdens het ontbijt van meer.

Om de finale werken vlot te laten verlopen gaat Dina Tersago de koppels nog wat verse moed inspreken en trekken juryleden Gert & Cerina op werfbezoek voor een laatste coaching. In Laakdal schakelt Kenny de expertise van Cerina in om het probleem met de moulures op te lossen en doet Gert een ultieme poging om meer kleur in de keuken te brengen. Ruben & Antje willen in Lokeren de trapleuning in zijn authentieke staat terugbrengen, maar het heteluchtpistool gooit roet in het eten. Ook in Kortrijk stuiten Harry & Jerina op een nieuw probleem: het plafond is te laag voor de inbouwspots die ze hebben besteld...

'Huis Gesmaakt met Gert Voorjans' op VTM GO

Wie na 'Huis Gemaakt' helemaal warm loopt voor alles wat met interieurvormgeving te maken heeft en altijd al eens heeft willen binnenkijken in de interieurs van bekende Vlamingen, zit goed bij VTM GO. In de exclusieve reeks 'Huis Gesmaakt met Gert Voorjans' gaat interieurarchitect Gert Voorjans elke week op bezoek bij bekende Vlamingen en neemt hij onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? Deze week zet een nieuw bekend gezicht de deuren van zijn of haar crib met plezier open. De kijkers kunnen samen met Gert raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming.

'Huis Gesmaakt met Gert Voorjans' is elke woensdag na de aflevering van 'Huis Gemaakt' te zien op VTM GO.

'Huis Gemaakt', woensdag 12 mei om 20.40 uur bij VTM.