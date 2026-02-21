Dit is Essyla die België naar het Eurovisiesongfestival stuurt – ontdek haar liedje!
Véronique De Kock openhartig over onvervulde kinderwens in 'Maison Verhulst': 'We waren zwanger, maar het is niet gelukt'
‘Got Talent’ krijgt nieuwe jury: deze vijf sterren zoeken het beste talent van de Lage Landen

Housewife Kiki zorgt voor spanning in 'Stukken Van Mensen': 'Ik zie twee mensen enorm zenuwachtig!'

zaterdag 21 februari 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

Antwerpse housewife Kiki Rom Colthoff betreedt de kamer van de dealers. Ze heeft een heel bijzonder object meegebracht: een Louis Vuitton Lobster-handtas.

'Het is in 2025 uitgebracht en er zijn maar 15 stuks in heel Europa. Amper twee ervan bevinden zich in België', aldus Kiki, die het stuk aan een zo hoog mogelijke prijs wil verkopen. 'Ik denk dat we alle vier interesse hebben, en ik zeker', zegt Carlo, die toch lichtjes nerveus oogt. Dat valt ook Bie op wanneer ze in de richting van Frank en Carlo kijkt: 'Ik zie daar twee mensen die enorm zenuwachtig zijn.' Benieuwd wie het hoofd koel houdt en de handtas mee naar huis mag nemen.



Vervolgens dient zich nog een bijzonder werk aan, en voor dealer Sofie Van de Velde is het extra speciaal. Nicolas uit Waasmunster heeft een werk meegebracht dat Panamarenko in 1998 maakte, samen met Ronny Van de Velde, de vader van Sofie. Straffer nog: Sofie was er zelfs bij toen het werk gemaakt werd - en dat bewijst ze aan met een foto op haar gsm. Het kunstwerk toont een zonsverduistering, vertelt ze: 'Mijn vader en Panamarenko stonden in een Franse wei en hebben op dat moment foto’s gemaakt van de zonsverduistering. Het is die foto van toen die we hier nu te zien krijgen.'

'Stukken Van Mensen', zaterdag 21 februari om 20.00 uur bij Play.



Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
