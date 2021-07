Hoogtevrees en eerste spoedgeval in 'Vakantiehuis for Life'

Op maandag 12 juli om 21.50 uur bij VTM hebben de kandidaten hun eerste nacht in de chalet doorgebracht. En ook al is het lente in Durbuy, de temperaturen laten het zwaar afweten. In trainingspak, met verschillende truien en een dikke winterjas eroverheen hebben de duo's de eerste nacht in hun slaapzakken overleefd.

Bij vrienden Lodewijk en Marcel zijn er geen klachten: hun eerste survivaltocht leverde hen een tweepersoonsbed en een donsdeken op en in tegenstelling tot de andere duo’s, hebben zij wél een heel ontspannen nacht achter de rug.

Na een warme koffie, krijgen de vijf duo’s tot de middag de tijd om hun bouwplannen af te werken. Voor de meesten blijft het zoeken en tasten, alleen Tim en Ewoud hebben een glashelder concept in gedachten: ze willen een noekie, oftewel een hoekbank met sierkussens op. Volgens Tim moet dit dé blikvanger worden in de woonkamer.

'Wij zijn niet de sterkste planners van de kandidaten, wij zijn meer doe'ers dan planners' klinkt het bij Lodewijk en Marcel en dat vertaalt zich al meteen in een bezoek bij de plaatselijke spoedafdeling. Marcel heeft zichzelf gesneden en heeft een diepe wonde in zijn linker wijsvinger. Klein bijkomend probleem: behalve 'bonjour' en 'merci' spreekt hij geen woord Frans... Christopher en Hannah hebben net hun eigen huis in Tielt-Winge verbouwd. Voor Christopher is een chalet dus piece of cake en hij begint al meteen met het uitbreken van al wat uitbreekbaar is.

Tussen al het afbraakwerk door, staat vandaag ook een nieuwe survival proef op het programma met als inzet een industriële schuurmachine en een hogedrukreiniger. Op het menu: een dead jump van 40 meter diep na een klimparcours langs een steile wand.

Hannah en Erwin bijten de spits af. 'Ik ben zo trots dat hij dat durft', zegt Amy die zelf verschrikkelijke hoogtevrees heeft. Voor haar 52-jarige papa is het hoogteparcours een loodzware opgave maar de ontlading is enorm wanneer hij opnieuw met beide voeten op de grond staat: 'Dit was zó een unieke ervaring! Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest, nog gelukkiger dan toen ik een doelpunt maakte bij een voetbalwedstrijd', klinkt het.

Bij de andere duo's gaan Melissa en Marcel de uitdaging aan, ondanks Marcels' gekwetste vinger. Wie is het snelste bij de survival proef en wint het extra werkmateriaal? En tot slot wordt ook het eerste chalet feestje georganiseerd want Melissa wordt vandaag 31 jaar.

'Vakantiehuis for Life' met Julie Van den Steen, maandag 12 juli om 21.50 uur bij VTM. De afleveringen van 'Vakantiehuis for Life' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.