'Home and Away': week 9 (2021) PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 1 maart 2021 - aflevering 7332

Tori neemt het op voor Jasmine, tegen het advies van Justin in. Ryder besluit zich dan toch open te stellen voor zijn vader. Willow maakt zich zorgen over Jasmine en praat erover met Irene en Leah. Zal Jasmine in Summer Bay blijven of wordt het haar allemaal teveel? Na zijn gesprek met Ryder besluit Evan nog wat langer te blijven.

Dinsdag 2 maart 2021 - aflevering 7333

Tori probeert Jasmine ervan te overtuigen dat ze haar hulp met Grace wel degelijk apprecieert. Zal ze haar kunnen overtuigen om in Summer Bay te blijven? Ziggy heeft haar laatste examen achter de rug. Leah probeert ondertussen Justin duidelijk te maken dat hij zijn mening niet moet opdringen aan Tori. Ben licht Ziggy in over de beslissing van hem en Maggie om te scheiden.

Woensdag 3 maart 2021 - aflevering 7334

Ziggy kan het nieuws over de scheiding van haar ouders maar moeilijk verkroppen. Dean probeert haar zo goed mogelijk te steunen. Justin heeft goed nieuws voor Ziggy. Ari probeert de lucht te klaren met Nikau. Tane heeft een verrassing in petto.

Donderdag 4 maart 2021 - Geen uitzending

Voetbal: Croky Cup - KRC Genk-KV Mechelen

Vrijdag 5 maart 2021 - aflevering 7335

De verrassing van Tane zorgt opnieuw voor verdeeldheid binnen de familie. Zal hij iedereen kunnen overtuigen van zijn goede bedoelingen? Maggie heeft het moeilijk na het vertrek van Ben. John en Marilyn hebben een goed gesprek.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2.

