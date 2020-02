'Home and Away': week 7 (2020) - PREVIEW

Zon, zee strand. Het leven in Summer Bay lijkt wel een sprookje. Maar niets is minder waar. De bewoners van het Australische kustdorp hebben ook hun eigen zorgen en problemen. En meeleven kan, elke werkdag op Vitaya. Lees nu de preview.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 10 februari 2020 - aflevering 7108

Roo heeft het moeilijk met het feit dat Alf en Martha opnieuw een koppel vormen. Er hangt Mason een straf boven het hoofd voor drugshandel. Dean steunt Ziggy bij de start van haar project.



Dinsdag 11 februari 2020 - aflevering 7109

Ziggy en Brody kibbelen over de scheiding. Tori praat met Robbo en maant hem aan om voor Jasmine te vechten. Zonder het te beseffen belemmert John het herstel van Jett.



Woensdag 12 februari 2020 - aflevering 7110

De twijfels van Robbo ondermijnen zijn relatie met Jasmine. Marilyn schotelt Jett een uitdaging voor, maar dat is niet zonder risico. Het gaat goed tussen Leah en Justin.



Donderdag 13 februari 2020 - aflevering 7111

Robbo staat voor een uitdaging wanneer Jasmine besluit therapie te volgen. Justin probeert een perfecte date met Leah te bedenken. Jett gaat op zoek naar nieuwe carrièremogelijkheden en krijgt daarbij hulp van Marilyn.



Vrijdag 14 februari 2020 - aflevering 7112

Na de therapiesessie met Jasmine neemt Robbo een verrassend besluit. Roo weet nog altijd niet goed wat ze moet denken van de relatie tussen Alf en Martha. Raffy heeft een nieuwe aanval.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

