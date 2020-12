'Home and Away': week 50 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 7 december 2020 - aflevering 7273

Colby heeft schokkend nieuws voor Jasmine. De poging van Alf om Martha een leuke dag te bezorgen, keert zich tegen hem. Colby probeert de laatste wens van Robbo in vervulling te laten gaan.

Dinsdag 8 december 2020 - aflevering 7274

Roo probeert te bemiddelen tussen Alf en Martha. Ryder probeert Nikau te waarschuwen voor Jade. Maggie wil andere patiënten zo goed als ze kan bijstaan.

Woensdag 9 december 2020 - aflevering 7275

Marilyn doet alsof ze alles onder controle heeft en richt haar focus op het helpen van de familie Parata. Tori is helemaal ondersteboven van het nieuws over Robbo. Ryder heeft het moeilijk, maar krijgt steun van zijn familie.

Donderdag 10 december 2020 - aflevering 7276

De ouders van Robbo komen aan in Summer Bay. Tori en Justin worden overmand door verdriet en raken het hierdoor niet eens over de regelingen omtrent de begrafenis van Mason. Willow maakt zich zorgen om Alex.

Vrijdag 11 december 2020 - aflevering 7277

Marilyn geeft aan Alex toe dat ze het moeilijk heeft. De inwoners van Summer Bay komen samen om afscheid te nemen van Robbo.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.50 uur op VTM 2.

