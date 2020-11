'Home and Away': week 48 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 23 november 2020 - aflevering 7268

Het leven van Mason, Alex, Jasmine en Marilyn is in gevaar wanneer gewapende mannen het ziekenhuis binnenvallen. Kan Robbo voor een doorbraak in het onderzoek zorgen voor er nog meer gewonden vallen? Maggie krijgt de resultaten van haar check-up.

Dinsdag 24 november 2020 - aflevering 7269

Bella en Mackenzie slagen erin zichzelf in veiligheid te brengen in het ziekenhuis en lichten Colby in over de gijzeling. McCarthy en zijn team haasten zich vervolgens ter plekke. Robbo ondervraagt Des.

Woensdag 25 november 2020 - aflevering 7270

Roo ontdekt dat Marilyn en Mason zich onder de gijzelaars bevinden. Justin probeert dit wanhopig verborgen te houden voor Tori, terwijl John zich ter plekke haast. De ondervraging van Des en Victor heeft niets opgeleverd en al snel ontdekt Robbo wat er aan de hand is in het ziekenhuis. Mason zet zijn leven op het spel in een poging enkele gijzelaars in veiligheid te brengen.

Donderdag 26 november 2020 - aflevering 7271

Colby en Dean zetten alles op alles om de gijzelaars in veiligheid te brengen. Slaagt Robbo erin om Scott te overtuigen?

Vrijdag 27 november 2020 - aflevering 7272

De bewoners van Summer Bay zijn onder de indruk van de gebeurtenissen in het ziekenhuis. Marilyn is getraumatiseerd. Robbo wordt met spoed geopereerd.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.50 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!