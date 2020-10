'Home and Away': week 45 (2020) - PREVIEW

Maandag 2 november 2020 - aflevering 7253

Willow panikeert wanneer Robbo haar wil spreken. Ze is bang dat ze haar baan zal verliezen. Roo en Maggie maken zich zorgen om Bella. Haar schoolresultaten laten te wensen over. Ben maakt een nieuwe surfplank voor Ziggy. Alex steunt het idee van Justin om Tori te laten kennismaken met Grace.

Dinsdag 3 november 2020 - aflevering 7254

Willow nodigt Alex, Dean en Colby uit om haar promotie te vieren. Dean houdt de schijn hoog wanneer Ziggy langskomt. Maggie praat met Bella over haar schoolresultaten. Leah maant Justin aan om het bij te leggen met Mason. Alex raadt Mason ondertussen aan om Tori over te brengen naar Northern Districts.

Woensdag 4 november 2020 - aflevering 7255

Colby vraagt Willow uit over haar band met Alex. Mackenzie wil Colby voor eens en voor altijd uit haar hoofd zetten en vraagt Dean om hem uit haar buurt te houden. Ziggy is teleurgesteld dat ze de job niet heeft, maar krijgt alsnog verrassend nieuws.

Donderdag 5 november 2020 - aflevering 7256

Willow en Ziggy hebben allebei nieuws voor Dean, maar schuiven het voor zich uit en dat heeft zo zijn gevolgen. Bella probeert Colby te overtuigen om thuisonderwijs te proberen.

Vrijdag 6 november 2020 - aflevering 7257

Willow is in shock na de reactie van Dean op haar nieuws, maar ontdekt al snel waarom hij zo fel reageerde. Maggie en Roo gaan akkoord om Bella tijdens de vakantie thuisonderwijs te geven. Dean is van slag wanneer hij hoort dat Ziggy vandaag al vertrekt.

