'Home and Away': week 43 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 19 oktober 2020 - aflevering 7243

Robbo vertrouwt Jasmine nog steeds niet als het op de zorg voor Grace aankomt. Marilyn en John willen Martha welkom heten en plannen een verrassingsfeestje voor haar. Dean en Ziggy praten over de toekomst.

Dinsdag 20 oktober 2020 - aflevering 7244

Ben neemt Maggie mee uit eten en verontschuldigt zich voor de voorbije maanden. Alf krijgt telefoon van Martha. Hij vreest dat ze van gedachten is veranderd wat betreft de verhuis. Justin krijgt slecht nieuws over Tori. Leah probeert hem zo goed mogelijk op te vangen.

Woensdag 21 oktober 2020 - aflevering 7245

Justin licht de rest van de familie in over Tori. Hij en Robbo zijn het erover eens dat ze alles in het werk moeten stellen om de herinnering aan Tori levendig te houden voor Grace. Alex en Willow genieten van elkaars gezelschap. Ryder gaat op stap met Jade.

Donderdag 22 oktober 2020 - aflevering 7246

Willow vraagt Bella om te liegen wanneer ze haar en Alex betrapt. Alf betuttelt Martha en dat zint haar niet. Colby wil tijd met Mackenzie doorbrengen, maar zij wijst hem af omdat ze het gevoel heeft dat ze altijd op de tweede plaats komt.

Vrijdag 23 oktober 2020 - aflevering 7247

Willow wil Colby en Dean vertellen over haar en Alex, maar zij hebben geen tijd voor haar. Ze besluit dan maar haar hart te luchten bij Irene. Mackenzie raadt Dean aan om het goed te maken met Ziggy. Zij heeft het ondertussen niet gemakkelijk, maar vindt een onverwachte bondgenoot in Alana, de vriendin van haar baas Kurt.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.50 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!