'Home and Away': week 41 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 11 oktober 2021 - aflevering 7446

Tane is geschokt wanneer Ziggy hem vertelt wat zij en Willow met de bestelwagen hebben gedaan. Hij licht haar in over de drugs en de dealers die hem achternazitten. Colby en Taylor wagen zich op glad ijs wanneer ze een sleutel van Angelo proberen te bemachtigen zodat Colby een document kan stelen. Roo keert alleen terug van haar uitstap met Owen.

Dinsdag 12 oktober 2021 - aflevering 7447

Tane is geschokt wanneer Ziggy hem vertelt wat zij en Willow met de bestelwagen hebben gedaan. Hij licht haar in over de drugs en de dealers die hem achternazitten. Colby en Taylor wagen zich op glad ijs wanneer ze een sleutel van Angelo proberen te bemachtigen zodat Colby een document kan stelen. Roo keert alleen terug van haar uitstap met Owen. Woensdag 13 oktober 2021 - aflevering 7448

Dean vreest dat Amber en Jai voorgoed vertrokken zijn uit Summer Bay. Zal hij zijn zoon ooit nog terugzien? Christian en Tori brengen samen de dag door en leren elkaar beter kennen. Het gaat niet goed met Justin. Alf polst bij Marilyn naar wat er aan de hand is met Roo. Donderdag 14 oktober 2021 - aflevering 7449

Mackenzie maakt zich zorgen om Ari, die piekert om de gezondheid van Tane en de mogelijke verhuis van Nikau en Bella. Bij het afsluiten van Salt wordt ze benaderd door een onbekende man die een nogal dreigende boodschap heeft voor Tane. Justin keert tegen de zin van Tori terug naar huis. Irene probeert te bemiddelen tussen Alf en Martha. Vrijdag 15 oktober 2021 - aflevering 7450

Mackenzie legt de puzzelstukjes samen en eist de waarheid van Tane. Ari belooft zijn broer om hem te steunen. Wanneer de dealer en zijn bende opdagen bij de Parata's lopen de zaken al snel uit de hand. Colby is geschokt wanneer hij ontdekt dat Bella van plan is om samen met Nikau naar Nieuw-Zeeland te verhuizen. 'Home and Away', elke werkdag rond 18.50 uur op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!