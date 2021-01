'Home and Away': week 4 (2021) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 25 januari 2021 - aflevering 7308

Dean raakt ongewild betrokken bij de liefdesperikelen van Mackenzie. Willow heeft haar breuk met Alex nog niet verwerkt. Leah en Justin proberen hun leven weer op de rails te krijgen.

Dinsdag 26 januari 2021 - aflevering 7309

Ari's poging om alles uit te klaren met Mackenzie verloopt niet volgens plan. Het geroddel van John brengt niet alleen hem in de problemen. Colby krijgt eindelijk de antwoorden die hij zocht.

Woensdag 27 januari 2021 - aflevering 7310

Maggie staat voor een hartverscheurende keuze, maar het is kiezen tussen de pest en de cholera. Nikau en Bella denken na over hun toekomst. Gaan ze die samen tegemoet? Gemma probeert John tot inkeer te laten komen.

Donderdag 28 januari 2021 - aflevering 7311

Ben is behoorlijk van slag na de mededeling van Maggie. Marilyn biecht aan John op waarom ze er zo op gebrand was om de familie Parata te helpen. De vriendschap tussen Tori en Jasmine wordt steeds hechter.

Vrijdag 29 januari 2021 - aflevering 7312

Ziggy wil koste wat het kost de waarheid achterhalen, maar zet zo druk op het hele gezin. Leah is van slag na een telefoontje. Kan ze zich sterk houden? Het gaat van kwaad naar erger met Willow.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.50 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!