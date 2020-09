'Home and Away': week 39 (2020) - PREVIEW

In het altijd zonnige Summer Bay staat het leven nooit stil. En al meer dan 30 jaar lang smullen we ook in Vlaanderen mee van de wendingen in het leven van oa. Alf, Irene, Leah en co. Bekijk hier de preview voor volgende week.

Maandag 21 september 2020 - aflevering 7223

Willow en Dean slagen er niet in om Bella te kalmeren. Justin en Leah ontdekken dat Ava oproepen van Brian negeert. Justin probeert vervolgens de zaken uit te klaren met Nina, maar dat verloopt niet zoals verwacht. Mason start zijn stage en probeert indruk te maken op Alex. Ben praat met Alex over therapie en medicatie.

Dinsdag 22 september 2020 - aflevering 7224

Justin en Leah nemen Ava mee op een kampeeruitje zodat ze met haar kunnen praten over de situatie tussen Brian en Nina. Nina gaat er uiteindelijk mee akkoord dat Ava nog contact heeft met Brian. Ryder staat voor een dilemma wanneer Blake hem een voorstel doet. Robbo neemt contact op met Des en vertelt hem dat hij Dylan gegijzeld houdt.

Woensdag 23 september - aflevering 7225

Robbo komt oog in oog te staan met Victor, de moordenaar van zijn gezin. Ryder weigert Blake te helpen, maar wordt uiteindelijk zelf weggestuurd wanneer hij probeert te voorkomen dat Blake zijn plan kan uitvoeren. Jasmine probeert haar angsten te overwinnen wanneer Tori op het punt staat om te bevallen.

Donderdag 24 september 2020 - aflevering 7226

Robbo haast zich naar het safehouse en licht ondertussen Justin in. Ryder besluit Maggie de waarheid te vertellen. Na de bevalling voelt Tori zich onwel.

Vrijdag 25 september 2020 - aflevering 7227

Tori wordt per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Justin en Mason haasten zich ter plaatse. Ryder maakt zich zorgen over de toekomst van Blake wanneer Maggie de politie contacteert. Ben heeft het moeilijk met de bijwerkingen van de antidepressiva.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.40 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!