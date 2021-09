'Home and Away': week 38 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 20 september 2021 - aflevering 7431

Ziggy heeft hulp nodig in de garage en overtuigt Justin om Tane aan te nemen. Die staat niet te springen voor het idee, maar besluit hem alsnog een kans te geven. Tane en Ziggy besluiten dit te vieren en trekken naar Salt, waar ze Dean tegen het lijf lopen. Justin biecht aan Leah op dat hij opnieuw ziektesymptomen vertoont. Ze overhaalt hem om zo snel mogelijk langs te gaan bij dr. Christian. Dean wil dat Karen kennismaakt met Jai, maar dat ziet Amber niet zitten.

Dinsdag 21 september 2021 - aflevering 7432

Iedereen amuseert zich op het verjaardagsfeestje van Jai, tot Francesca, de moeder van Amber, plots opdaagt. Zij haalt stevig uit naar Dean en maakt hem duidelijk dat ze er niet mee opgezet is dat hij nu deel uitmaakt van haar familie. Justin gaat langs bij dr. Christian en krijgt slecht nieuws.

Woensdag 22 september 2021 - aflevering 7433

Taylor schrikt wanneer Angelo haar vertelt over zijn vermoeden dat Colby Ross heeft vermoord. Wanneer Angelo wat later hun afspraak alweer annuleert, besluit Taylor tijd door te brengen met Colby. Ze licht hem in over Angelo's vermoeden. Dean wil het contact met zijn zoon niet verliezen en legt zich uiteindelijk neer bij de keuze van Amber om Karen niet in te lichten over hun zoon. Tori is teleurgesteld dat Justin haar niet in vertrouwen heeft genomen.

Donderdag 23 september 2021 - aflevering 7434

Bella loopt Angelo tegen het lijf en begint te vermoeden dat hij op de hoogte is van de affaire van Taylor en Colby. Colby probeert zijn zus gerust te stellen, maar Bella besluit alsnog de confrontatie met Taylor aan te gaan. Nikau zoekt toenadering tot Bella, maar zij maakt zich zorgen om Colby en stuurt hem wandelen. De liefde is groot tussen Ari en Mackenzie.

Vrijdag 24 september 2021 - aflevering 7435

Jasmine probeert met Bella te praten nu zij en Nikau uit elkaar zijn, maar dat heeft niet het gewenste effect. En ook Ryder slaagt er niet in om tot Nikau door te dringen. Jasmine en Ryder bedenken vervolgens samen een plan om de twee opnieuw dichter bij elkaar te brengen. Tane staat te springen om aan de slag te gaan in de garage, maar is teleurgesteld wanneer blijkt dat hij enkel administratieve taken en opkuiswerk voor zijn rekening zal mogen nemen.

