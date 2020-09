'Home and Away': week 38 (2020) - PREVIEW

In het altijd zonnige Summer Bay staat het leven nooit stil. En al meer dan 30 jaar lang smullen we ook in Vlaanderen mee van de wendingen in het leven van oa. Alf, Irene, Leah en co. Bekijk hier de preview voor volgende week.

Maandag 14 september 2020 - aflevering 7218

De problemen tussen Mackenzie en Colby raken ook Bella, waardoor het botst tussen haar en Mackenzie. Dean probeert met zijn zus te praten. Nina vraagt Justin om een tijdje op Ava te passen. Ben raakt nog meer van stuur wanneer hij merkt dat John hem in het oog houdt. Leah legt aan Irene uit waarom ze haar blog heeft afgesloten.

Dinsdag 15 september 2020 - aflevering 7219

Marilyn loopt verloren nu Raffy weg is en zoekt een nieuw doel in haar leven. Ben excuseert zich bij Ziggy en Dean, die merken dat het nog steeds niet goed met hem gaat. Terwijl Colby en Scott het bewijsmateriaal van Robbo doornemen, doet Robbo zelf een schokkende ontdekking.

Woensdag 16 september - aflevering 7220

Dankzij Alex krijgt Mason een tweede kans. Robbo dreigt ermee Dylan te vermoorden, maar hij blijft volhouden dat hij niets te maken heeft met de moord op Robbo's gezin. Leah en Justin praten met Ava. Maggie maakt zich zorgen wanneer ze van Ryder verneemt dat Ben niet langer op de camping verblijft.

Donderdag 17 september 2020 - aflevering 7221

Colby treft Robbo aan in het appartement. Hij weigert echter te vertellen wat er is gebeurd en wil ook de FBI niet inlichten over wat hij te weten is gekomen. Mackenzie twijfelt of ze haar relatie met Colby nog een kans moet geven. Maggie en Ziggy gaan samen met Ben naar het ziekenhuis, waar hij wordt gediagnosticeerd met een zware depressie. Alex stelt een behandelplan op.

Vrijdag 18 september 2020 - aflevering 7222

Mackenzie vertelt aan Dean dat ze een punt heeft gezet achter haar relatie met Colby. Bella is woedend wanneer ze het nieuws verneemt van Irene. Ben is bereid om in therapie te gaan, maar weigert medicatie te nemen. Dean praat met hem over Karen. Mason licht Willow in over zijn stageplaats.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.40 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!