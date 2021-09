'Home and Away': week 36 (2021) - PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 6 september 2021 - aflevering 7421

De romantische ochtend van Taylor en Colby wordt onderbroken door de plannen van Taylor met Angelo. Willow keert zonder Dean terug naar Summer Bay. Hij ziet nog steeds heel hard af van de breuk met Ziggy en heeft tijd nodig. Willow wijst Colby op het feit dat hij een slechte vriend is geweest voor Dean. Wanneer Bella en Willow hem uithoren over zijn affaire, liegt Colby en vertelt hen dat hij de relatie stopgezet heeft. Ari confronteert Tane met zijn vermoeden dat Mackenzie omwille van hem verhuisd is. Colby zet Ziggy onder druk om te zwijgen.

Dinsdag 7 september 2021 - aflevering 7422

De spanning tussen Bella en Colby neemt verder toe wanneer Bella hem en Taylor confronteert met wat ze gezien heeft. De band tussen Colby en Taylor wordt intussen alleen maar hechter. Roo nodigt Owen uit voor een etentje met Alf en Marilyn. Alf onderwerpt hem aan een kruisverhoor. Ari en Mackenzie proberen de plooien in hun relatie glad te strijken. Woensdag 8 september 2021 - aflevering 7423

Het gaat de goede kant op met Justin. Hij lijkt vlot te herstellen en vandaag krijgt hij de resultaten van het MR-onderzoek. Justin en Jasmine hebben een goed gesprek. Hij laat haar zelfs even op Grace passen, maar Leah doet bij haar terugkomst in het ziekenhuis een verkeerde veronderstelling. Creëert ze zo ongewild opnieuw spanning? Roo lucht haar hart bij Marilyn over Owen. Ryder confronteert Owen met zijn gedrag ten opzichte van Roo. Donderdag 9 september 2021 - aflevering 7424

Irene vertelt aan Tori hoe bang Jasmine is dat ze Grace nooit meer zal mogen zien, ondanks haar inspanningen om opnieuw een zo normaal mogelijk leven te leiden. Leah is in de wolken nu Justin het ziekenhuis binnenkort zal mogen verlaten. Dean keert terug naar Summer Bay. Ziggy trekt de verkeerde conclusie wanneer ze hem hoort praten met Amber. Ryder neemt een beslissing over zijn toekomst na een goed gesprek met Alf. Tori heeft nieuws voor Jasmine. Vrijdag 10 september 2021 - aflevering 7425

Tori geniet van een etentje met Christian. Hij is verrast wanneer ze hem vertelt over Grace en Robbo. Dean panikeert wanneer Jai koorts krijgt en hij Amber niet te pakken krijgt. Ziggy raadt hem aan om Tori te bellen. Alf en John bespreken de afwezigheid van Dean. Angelo hoort hen en probeert meer te weten te komen.