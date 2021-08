'Home and Away': week 35 (2021) - PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 30 augustus 2021 - aflevering 7416

Dean biecht aan Willow op dat hij Ziggy de waarheid heeft verteld. Willow besluit met Ziggy te gaan praten, maar maakt de situatie nog erger door toe te geven dat ook zij al die tijd op de hoogte was van de gebeurtenissen. Dean probeert het goed te maken met Ziggy, maar zij houdt het been stijf. Is hun relatie voorbij? Tori en Leah wachten met een bang hart op updates over de operatie van Justin. De tumor blijkt groter dan gedacht en dr. Christian staat voor een dilemma wanneer blijkt dat hij vastgegroeid is aan de ruggengraat. Hij besluit Tori te consulteren.

Dinsdag 31 augustus 2021 - aflevering 7417

Colby en Taylor maken plannen om samen een nacht op hotel door te brengen, maar de onverwachte terugkeer van Angelo strooit roet in het eten. Dean stort zich in een romance met Amber. Wanneer Dean aan Colby opbiecht dat hij Ziggy de waarheid heeft verteld, komt het tot een aanvaring. Ook Angelo ontgaat de spanning tussen Dean en Colby niet. Woensdag 1 september 2021 - aflevering 7418

Bella keert terug naar huis, maar had zich haar thuiskomst anders voorgesteld wanneer ze er Colby en Taylor aantreft. Ze confronteert haar broer met zijn gedrag. Ook Nikau gaat de confrontatie aan met Colby en stelt Bella vervolgens voor om bij de Parata's in te trekken. Taylor ontdekt dat Dean, Willow en Bella op de hoogte zijn van haar affaire met Colby. Marilyn en Alf maken zich zorgen om Roo. Leah is door het dolle heen als ze Justin rechtop ziet zitten. Donderdag 2 september 2021 - aflevering 7419

Ari en Tane zijn er niet mee opgezet dat Bella zonder hun medeweten bij hen is ingetrokken. Nikau en Bella proberen hen te overtuigen, maar de broers houden voet bij stuk: Bella kan niet blijven. Tane probeert afstand te nemen van Mackenzie. Roo nodigt Owen uit voor een drink in Salt. Vrijdag 3 september 2021 - aflevering 7420

De liefde hangt in de lucht tussen Roo en Owen. Marilyn probeert ervoor te zorgen dat de twee wat qualitytime kunnen doorbrengen door Alf en Ryder af te leiden. Mackenzie en Ari praten over de toekomst. Ziggy vertelt Mackenzie dat zij en Dean niet langer een koppel zijn en nodigt Mackenzie uit om bij haar in te trekken.