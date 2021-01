'Home and Away': week 3 (2021) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 18 januari 2021 - aflevering 7303

Dean is in alle staten wanneer hij ontdekt dat Bella en Nikau er met zijn wagen vandoor zijn gegaan. Colby ontvangt een brief die hem danig van zijn stuk brengt. Roo praat met Marilyn, die volgens haar niet goed nagedacht heeft over haar beslissing.

Dinsdag 19 januari 2021 - aflevering 7304

Colby is in de war na het ontvangen van de scheidingspapieren. Het schuldgevoel van Jasmine belet haar om haar toekomst in handen te nemen. Leah kan de overbezorgdheid van Justin niet meer aan en stort in.

Woensdag 20 januari 2021 - aflevering 7305

Marco chanteert Maggie, die vreest voor haar huwelijk. Leah en Justin proberen de plooien glad te strijken na haar woede-uitbarsting. Jasmine krijgt verrassend nieuws.

Donderdag 21 januari 2021 - aflevering 7306

Maggie staat met de rug tegen de muur na de chantage van Marco. De plooien tussen Leah en Justin lijken gladgestreken, maar een onverwachte gebeurtenis strooit roet in het eten. Irene tempert het enthousiasme van Jasmine.

Vrijdag 22 januari 2021 - aflevering 7307

Willow heeft het moeilijk na haar breuk met Alex en de mensen rondom haar moeten het ontgelden. Maggie vertrouwt haar geheim toe aan Roo. Het gaat er emotioneel aan toe ten huize Morgan.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.50 uur op VTM 2.

