'Home and Away': week 25 (2022) - LAATSTE WEEK!

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 20 juni 2022 - aflevering 7624

Ryder probeert te voorkomen dat de surfshop gesloten blijft tijdens Deans afwezigheid. Na zijn breuk met Ziggy zoekt Tane steun bij Mackenzie. Zij geeft hem de raad om zich te focussen op wat echt belangrijk is in het leven: familie. Kieran neemt afscheid. Justin krijgt slecht nieuws.

Dinsdag 21 juni 2022 - aflevering 7625

Ryder probeert Chloe op te vrolijken. Marilyn, Alf, Roo en Irene zijn laaiend enthousiast over het idee van Martha om geld in te zamelen voor de geestelijke gezondheidszorg. Cash waagt een nieuwe poging om indruk te maken op Jasmine. John heeft een voorstel voor Justin.

Woensdag 22 juni 2022 - aflevering 7626

Ryder probeert Bella deel te laten uitmaken van de inzamelingsactie van Martha, maar zij weigert. Ze besluit wel haar steentje bij te dragen door een oude foto te schenken en ervoor te zorgen dat ze over een expositieruimte in de stad kunnen beschikken. Jasmine is aangenaam verrast op haar date met Cash. John verrast Justin en Leah.

Donderdag 23 juni 2022 - aflevering 7627

Ziggy besluit Dean een bezoekje te brengen in het ziekenhuis. Ze laat hem in het ongewisse over haar breuk met Tane, maar Dean voelt dat er iets gaande is. Bella raapt al haar moed bij elkaar en gaat langs bij Nikau. Mia blijft Ari op afstand houden. Een emotionele Tane breekt wanneer hij Bella bij Nikau aantreft.

Vrijdag 24 juni 2022 - aflevering 7628

Christian en Logan halen herinneringen op aan hun tijd samen bij Artsen zonder Grenzen. Er hangt chemie in de lucht tussen Mackenzie en Logan. Nikau komt bij bewustzijn. Christian en Logan zijn optimistisch over zijn herstel. Bella krijgt niet de reactie die ze verwacht had van Nikau. Ari maakt zich zorgen om Tane, die in een negatieve spiraal beland lijkt te zijn.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

