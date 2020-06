'Home and Away': week 24 (2020) - PREVIEW

In het altijd zonnige Summer Bay staat het leven nooit stil. En al meer dan 30 jaar lang smullen we ook in Vlaanderen mee van de wendingen in het leven van oa. Alf, Irene, Leah en co. Bekijk hier de preview voor volgende week.

Maandag 8 juni 2020 - aflevering 7193

Justin slaagt erin om Raffy te redden. In het ziekenhuis wijst Alex Justin, Mason, John en Marilyn erop dat ze Raffy haar eigen beslissingen moeten laten nemen. Ze vertelt hen bovendien dat ze zelf ook epilepsie heeft. Irene voelt zich gesterkt door alle steun die ze krijgt.

Dinsdag 9 juni 2020 - aflevering 7194

Irene wil haar deel van de Diner aan Leah schenken, maar zij weigert dat aan te nemen. Roo praat met Colby over Bella's terugkeer naar school. Ryder schrikt wanneer hij de waarheid ontdekt. Irene vraagt Bella om te getuigen.

Woensdag 10 juni 2020 - aflevering 7195

Bella heeft het moeilijk en besluit toch niet naar school terug te keren. Ben weigert naar huis terug te keren ondanks de smeekbedes van Ziggy. Mackenzie praat met Bella, waarna Bella besluit om alsnog te getuigen.

Donderdag 11 juni 2020 - aflevering 7196

Karen duikt op in Summer Bay. Dean wil haar nog niet onmiddellijk vertellen over Ziggy en Mackenzie. Het klikt tussen Mackenzie en Bella, tot grote opluchting van Colby.

Vrijdag 12 juni 2020 - aflevering 7197

Maggie nodigt Karen en Dean uit voor een etentje. Na afloop probeert ze Ben te overtuigen om bij haar te blijven, maar hij weigert. Jasmine praat met Alex over het geheugenverlies van Robbo en zij raadt hypnose aan.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.