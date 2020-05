'Home and Away': week 23 (2020) - PREVIEW

In het altijd zonnige Summer Bay staat het leven nooit stil. En al meer dan 30 jaar lang smullen we ook in Vlaanderen mee van de wendingen in het leven van oa. Alf, Irene, Leah en co. Bekijk hier de preview voor volgende week.

Maandag 1 juni 2020 - aflevering 7188

Zal Dean het bijleggen met Mackenzie en zijn job terugkrijgen? Een radeloze Irene weet niet wat ze moet doen zonder een getuigenis van Bella. Leah, Marilyn en Justin proberen haar zo goed mogelijk bij te staan. Jasmine is het motel grondig beu en wil naar buiten.

Dinsdag 2 juni 2020 - aflevering 7189

Robbo en Jasmine maken nieuwe afspraken. Jasmine gaat terug aan het werk terwijl Scott een oogje in het zeil houdt. Raffy krijgt opnieuw slecht nieuws. Ben gedraagt zich nog steeds onvoorspelbaar.

Woensdag 3 juni 2020 - aflevering 7190

Ben heeft een nieuwe surfplank voor Ziggy. Het lijkt op het eerste gezicht beter met hem te gaan, tot Ziggy van haar surfplank valt en hij de plank stukslaat. Maggie wil dat hij professionele hulp zoekt of elders gaat wonen, waarop Ben zijn intrek neemt in een caravan. Raffy werkt haar frustraties uit op iedereen die het goed met haar voor heeft. Robbo gaat tot het uiterste om Dylan te vinden.

Donderdag 4 juni 2020 - aflevering 7191

Robbo speelt een gevaarlijk spel met de vijand. Ziggy worstelt met de problemen in haar familie. Mackenzie en Dean hebben een goed gesprek. Robbo geraakt geen stap verder in zijn zoektocht naar Dylan en vreest dat er Jasmine iets zal overkomen.

Vrijdag 5 juni 2020 - aflevering 7192

Ben spreekt af met Maggie en geeft haar de toestemming om in te gaan op een bod van een potentiële koper. Marilyn, Justin en Mason praten met Raffy over haar epilepsie, maar zij weigert hun hulp.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.