'Home and Away': week 22 (2021) - PREVIEW

In tijden waarin je vooral kan dromen van zon, zee en strand is de dagelijkse afspraak met 'Home and Away' op VTM een welkome afleiding. Als is het ook in Summer Bay lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Benieuwd wat er gebeurt? Lees de preview!

Maandag 31 mei 2021 - aflevering 7396

Dean vertelt Ziggy dat hij een zoon heeft. Ze besluit hem te steunen en spoort hem aan om kennis te maken met de jongen. Ari, Tane en Mackenzie zijn nog steeds op zoek naar Bella en Nikau, die ondertussen besloten hebben om de volgende stap in hun relatie te zetten. Wanneer hun wagen het begeeft, maakt Nikau zich zorgen over hun veiligheid en hij overtuigt Bella dat ze hulp moeten zoeken.

Dinsdag 1 juni 2021 - aflevering 7397

In zijn zoektocht naar hulp kruist het pad van Nikau dat van zijn nonkels en Mackenzie. Hij vlucht, maar het drietal weet hem al gauw in te halen. Wanneer ze vervolgens aankomen op de kampeerplek, blijkt Bella spoorloos verdwenen te zijn. De tijd dringt om haar te vinden. Dean maakt kennis met zijn zoon Jai, maar ontdekt dan dat Amber hem enkel voorstelt als een vriend en niet als zijn vader. Ryder en Alf stuiten op een dubbelganger van Evan. Woensdag 2 juni 2021 - aflevering 7398

Owen is van slag door het kruisverhoor van Alf, Marilyn, Ryder en Roo. Ryder vertelt hem dat zijn vader geadopteerd was. De vraag rijst dan ook of Owen de tweelingbroer van Evan zou kunnen zijn. Owen besluit vervolgens nog even in Summer Bay te blijven om de waarheid te achterhalen. Roo is duidelijk van de kaart door heel het gebeuren. John gaat terug aan de slag in de surfclub en dat doet hem goed. Leah past op Grace terwijl Justin een opdracht afwerkt in de garage. Hij valt echter flauw en stoot daarbij een fles fluorwaterstofzuur om. Zal hij op tijd gevonden worden? Donderdag 3 juni 2021 - aflevering 7399

Angelo ontdekt dat Colby ooit deel uitmaate van de River Boys en laat hem van het onderzoek afhalen. Alf vindt de bewusteloze Justin en laat hem overbrengen naar het ziekenhuis. Tori laat een MRI-scan uitvoeren. Taylor, de vrouw van Angelo, duikt op in Summer Bay. Vrijdag 4 juni 2021 - aflevering 7400

Ari, Nikau, Tane en Mackenzie vinden geen enkel spoor dat hen naar Bella zou kunnen leiden. Nikau besluit haar een bericht te sturen. Wanneer ze terugkeert en ook de anderen aantreft op de kampeerplek, voelt ze zich verraden door Nikau. Justin krijgt slecht nieuws, maar weigert een operatie. 'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!