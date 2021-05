'Home and Away': week 20 (2021) - PREVIEW

In tijden waarin je vooral kan dromen van zon, zee en strand is de dagelijkse afspraak met 'Home and Away' op VTM een welkome afleiding. Als is het ook in Summer Bay lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Benieuwd wat er gebeurt? Lees de preview!

Maandag 17 mei 2021 - aflevering 7386

Marilyn heeft het moeilijk om de hulp van Alf te aanvaarden. Alf en John hebben ondertussen een discussie over de Surf Club. Ziggy ontvangt de scheidingspapieren en wil dit vieren met Dean, Colby en Bella. Amber mijdt Colby nog steeds, maar wanneer Bella de waarheid ontdekt en met haar praat over de keuze die haar broer destijds maakte, krijgt Amber meer begrip voor de situatie en ze probeert het bij te leggen met Colby. Hij vraagt haar vervolgens mee naar het etentje van Ziggy. De gezellige avond wordt echter onderbroken wanneer Colby en Bella gevraagd worden om naar het politiekantoor te komen. Daar vernemen ze dat het lichaam van Ross gevonden werd.

Dinsdag 18 mei 2021 - aflevering 7387

Colby, Dean, Willow en Bella komen samen nadat het lichaam van Ross gevonden werd. Dean is bang dat hij bewijsmateriaal heeft achtergelaten en Bella wil wegvluchten uit Summer Bay, maar Colby probeert hen gerust te stellen dat ze niets hoeven te vrezen zolang hun versie van de feiten hetzelfde blijft. Bovendien kan hij het onderzoek op de voet volgen. Tane brengt de nacht door met Amber. Woensdag 19 mei 2021 - aflevering 7388

Ari neemt Mackenzie mee uit voor een dagje vissen. Hij is verrast te zien dat het niet haar eerste keer is. Tane denkt erover na om Summer Bay te verlaten zodat hij Ari en Mac niet steeds tegen het lijf hoeft te lopen. Nikau probeert hem op andere gedachten te brengen. Roo en Ryder keren terug van hun trip. Marilyn voelt zich eenzamer dan ooit en lucht haar hart bij Leah. Donderdag 20 mei 2021 - aflevering 7389

Jasmine heeft haar eerste therapiesessie en Irene stelt voor om haar te vergezellen, maar dat voelt bij haar eerder aan als controle dan als steun. Ook Tori wil er zijn voor Jasmine en wanneer Irene vaststelt dat het de huwelijksverjaardag van Jasmine en Robbo is, nodigt Tori haar uit om samen met haar en Grace tijd door te brengen. Marilyn breekt en stelt zich eindelijk open voor de hulp van de mensen rondom haar. Alf loopt een oude bekende tegen het lijf. Vrijdag 21 mei 2021 - aflevering 7390

Jasmine bezorgt Tori een fotoalbum met foto's van haar en Grace. Op het politiekantoor maakt Colby kennis met Angelo, die de zaak van Ross zal onderzoeken. John neemt samen met Alf de boekhouding van de Surf Club door en is niet opgezet met de manier waarop Alf tijdens zijn afwezigheid de zaken heeft aangepakt. Colby krijgt opnieuw last van nachtmerries. 'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!