'Home and Away': week 2 (2021) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 11 januari 2021 - aflevering 7298

Colby is geschokt wanneer Bella aankondigt dat ze wil stoppen met school. Een medisch noodgeval stelt Jasmine danig op de proef.

Dinsdag 12 januari 2021 - aflevering 7299

Ryder wil Bella behoeden voor een vergissing. Zet hij hierdoor hun vriendschap op de helling? Ben gooit alle voorzichtigheid overboord.

Woensdag 13 januari 2021 - aflevering 7300

Justin steunt Leah ten volle terwijl ze haar trauma probeert te verwerken. Ryder twijfelt of hij Nikau de waarheid moet vertellen over Bella. Een mysterieuze gast duikt op bij de Astoni's.

Donderdag 14 januari 2021 - aflevering 7301

Marco, de broer van Ben, dreigt de festiviteiten bij de Astoni's te verpesten. Leah heeft het nog steeds heel moeilijk. John is de wanhoop nabij. Hij vreest dat zijn huwelijk met Marilyn niet meer te redden valt.

Vrijdag 15 januari 2021 - aflevering 7302

Komt het nog goed tussen John en Marilyn? Ben en Maggie weten nog steeds niet goed wat ze moeten denken van de komst van Marco. Voert hij iets in zijn schild? Bella en Nikau trekken er samen op uit.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.50 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!