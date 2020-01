'Home and Away': week 2 (2020) - PREVIEW

In Summer Bay staat wel elke dag iets te gebeuren. Vreugde en geluk, kommer en kwel. In het Australische kuststadje ligt het allemaal soms erg dicht bij mekaar. En die dagelijkse portie wil je niet missen. Dit is de preview van de gebeurtenissen voor volgende week.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 6 januari 2020 - aflevering 7083

Justin helpt Simone de banden aan de halen met de rest van de familieleden. Raffy gebruikt de cannabidiol meer dan nodig is.



Dinsdag 7 januari 2020 - aflevering 7084

Marilyn en John maken zich zorgen om Jett. Zal hij ooit nog kunnen lopen? Raffy neemt een dubbele dosis van de cannabidiol en wordt onwel.



Woensdag 8 januari 2020 - aflevering 7085

Jett weigert de waarheid onder ogen te zien. De verjaardag van Ziggy verloopt niet zoals gepland, maar Dean slaagt erin om haar alsnog een fijne dag te bezorgen.



Donderdag 9 januari 2020 - aflevering 7086

Ziggy voelt zich vernederd. Jett probeert een rolstoel te bedienen, maar dat loopt niet van een leien dakje. Willow is van slag wanneer ze merkt hoeveel Dean geeft om Ziggy.



Vrijdag 10 januari 2020 - aflevering 7087

Colby doet een verrassende ontdekking over Willow. Dean neemt het op voor Ziggy, maar gaat daarbij zijn boekje te buiten. Bordy en Simone krijgen het hard te verduren.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

