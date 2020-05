'Home and Away': week 19 (2020) - PREVIEW

De Vlaamse soaps staan vanaf deze week noodgedwongen op pauze door de coronacrisis. Maar geen paniek, want er is nog altijd genoeg soap op televisie te zien. Zo bijvoorbeeld 'Home and Away' uit Australië, van maandag tot vrijdag op Vitaya. Lees nu de preview!

Maandag 4 mei 2020 - aflevering 7168

Colby ondervraagt Irene. Hij en Murray onderzoeken vervolgens de woning van Tommy. Op zijn computer vinden de agenten foto's van Bella en andere meisjes. Tommy wordt gearresteerd en aangeklaagd voor poging tot aanranding en kinderpornografie. Jasmine wil Irene steunen, maar dat is buiten Robbo gerekend.

Dinsdag 5 mei 2020 - aflevering 7169

Leah neemt het op voor Irene. Ben laat het hoofd hangen. Maggie probeert hem zo goed mogelijk bij te staan, maar is bang dat ze The Diner zullen moeten verkopen om een advocaat te kunnen betalen. Ze praat erover met Roo. Robbo vraagt Lance om enkele zaken uit te zoeken.

Woensdag 6 mei 2020 - aflevering 7170

Ben probeert zijn zorgen weg te drinken. Maggie is niet van plan om het zomaar op te geven en gaat op zoek naar een oplossing. Het optimisme van Robbo wordt al snel de kop ingedrukt. Justin vist naar informatie over Tori.

Donderdag 7 mei 2020 - aflevering 7171

Robbo polst bij Alf en Colby of ze de voorbije dagen iets verdachts gezien hebben. Hij licht ook Lance in over de foto's. Alf overtuigt Ben om het bij te leggen met Maggie, maar die poging mondt uit in een nieuwe discussie. Ook Ziggy probeert haar ouders te verzoenen.

Vrijdag 8 mei 2020 - aflevering 7172

Mackenzie probeert het bij te leggen met Dean. Ben en Maggie bekijken hun opties. Ben is bang dat hij ondanks het extra geld voor een advocaat alsnog veroordeeld zal worden, maar hij is bereid om af te spreken met de makelaar. Robbo verkrijgt extra bewaking en toegang tot het dossier.

