'Home and Away': week 18 (2020) - PREVIEW

De Vlaamse soaps staan vanaf deze week noodgedwongen op pauze door de coronacrisis. Maar geen paniek, want er is nog altijd genoeg soap op televisie te zien. Zo bijvoorbeeld 'Home and Away' uit Australië, van maandag tot vrijdag op Vitaya. Lees nu de preview!

Maandag 27 april 2020 - aflevering 7163

Justin heeft het moeilijk en Leah probeert hem te kalmeren. Colby moet Mackenzie arresteren wanneer Rick klacht tegen haar indient wegens diefstal. Robbo wil actie ondernemen.

Dinsdag 28 april 2020 - aflevering 7164

Justin gaat de confrontatie aan met Robbo, maar krijgt al snel begrip voor de situatie. Jasmine gaat enkele spullen oppikken bij Irene, maar lost geen woord over wat er aan de hand is. Raffy en Ryder groeien steeds meer uit elkaar.

Woensdag 29 april 2020 - aflevering 7165

Ben gaat op zoek naar antwoorden. Ryder praat met Roo en besluit dat hij een punt wil zetten achter zijn relatie met Raffy. Irene zet haar zoektocht naar informatie over Tommy verder.

Donderdag 30 april 2020 - aflevering 7166

Dean en Ziggy negeren Mackenzie wanneer ze haar tegenkomen op het strand. Raffy zit in zak en as na de breuk met Ryder. Colby heeft een date met Mackenzie.

Vrijdag 1 mei 2020 - aflevering 7167

Dean heeft het moeilijk met de relatie van Colby en Mackenzie. Ryder praat met Raffy, in de hoop hun vriendschap te kunnen redden. Bella is van slag door een besluit van Irene. Ben en Maggie praten met een advocaat.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

