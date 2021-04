'Home and Away': week 17 (2021) - PREVIEW

In tijden waarin je vooral kan dromen van zon, zee en strand is de dagelijkse afspraak met 'Home and Away' op VTM een welkome afleiding. Als is het ook in Summer Bay lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Benieuwd wat er gebeurt? Lees de preview!

Maandag 26 april 2021 - aflevering 7371

Jasmine weigert in te zien dat ze niet goed bezig is en distancieert zich steeds meer van Willow, Irene en Colby, die haar probeert duidelijk te maken dat Tori volledig in haar recht is wat betreft Grace. Jasmine bestookt Tori vervolgens met berichtjes, waarop zij alsnog besluit om de politie in te schakelen. Bella en Nikau brengen steeds meer tijd samen door. Colby waarschuwt haar om voorzichtig te zijn.

Dinsdag 26 april 2021 - aflevering 7372

Tori voelt zich schuldig nu ze een contactverbod heeft aangevraagd voor Jasmine en besluit haar niet volledig de rug toe te keren. Ze is er namelijk van overtuigd dat Jasmine meer baat zal hebben aan psychologische hulp dan aan juridische grenzen. Irene vindt een brief van Jasmine. Ari en Mackenzie genieten van hun tijd samen, maar die wordt overschaduwd door de financiële problemen van de Parata's. Mackenzie biedt haar hulp aan, maar Ari weigert. Bella is opgelucht na een goed gesprek met Nikau.

Woensdag 27 april 2021 - aflevering 7373

Mackenzie maakt Ari duidelijk dat ze niet achter zijn rug om ging om de huur te betalen. Tane duikt terug op in Summer Bay. Irene en Willow maken zich zorgen nu Jasmine spoorloos verdwenen is. Justin daarentegen is opgelucht en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Marilyn lucht haar hart bij Leah. Mackenzie biedt Tane een job aan.

Donderdag 29 april 2021 - aflevering 7374

Tane solliciteert voor de baan in Salt, maar zijn gebrek aan ervaring zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. Mackenzie is echter bereid om hem een kans te geven. Zal Tane zijn oude leven de rug toekeren en voor het eerst in zijn leven op een eerlijke manier een inkomen verdienen? Een oude bekende van Dean duikt op in Summer Bay.

Vrijdag 30 april 2021 - aflevering 7375

Ziggy ziet hoe Amber flirt met Dean, maar hij stelt haar gerust. Dean wil Colby waarschuwen voor de komst van Amber, maar komt te laat. Het komt tot een confrontatie op het strand en een razende Amber, die Colby nog steeds verantwoordelijk acht voor de dood van haar broer, geeft hem een slag in het gezicht. Ryder licht Bella in. Amber gaat opnieuw langs bij John en eist haar job terug.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2.

