'Home and Away': week 14 (2022) - PREVIEW

Maandag 4 april 2022 - aflevering 7569

Na haar aanvaring met Justin probeert Ziggy haar ontslag zo snel mogelijk achter zich te laten, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Mia heeft nieuws voor Tane. Bella voelt zich buitengesloten wanneer Nikau op zijn vrije dag een fotoshoot plant met Allegra. Emmett stelt Bella voor om samen een expositie te houden. John ontvangt een verrassend berichtje.

Dinsdag 5 april 2022 - aflevering 7570

Bella is dolenthousiast over het voorstel van Emmett, maar raakt gefrustreerd wanneer ze Mac opnieuw met hem ziet flirten. Dean probeert te bemiddelen. Roo uit haar bezorgdheden over Alf bij Marilyn en Irene. Ari en Mia maken zich zorgen om Nikau, die plots fanatiek aan het sporten is geslagen.

Woensdag 6 april 2022 - aflevering 7571

Nikau heeft succes op sociale media en vraagt Bella om nog meer foto's van hem in de fitness te nemen. Tori raakt van streek wanneer Christian zogenaamd geen tijd heeft om hun huwelijk te bespreken, maar vervolgens wel tijd kan doorbrengen met Rachel. Bella en Emmett bespreken hun opties voor de tentoonstelling. Mackenzie is de bemoeienissen van Dean meer dan beu.

Donderdag 7 april 2022 - aflevering 7572

Jasmine spoort Christian aan om met Tori te praten over zijn gevoelens, maar hij richt zich vervolgens tot Rachel in plaats van zijn verloofde. Tane is zenuwachtig voor zijn eerste werkdag in de fitness. Ziggy besluit hem gezelschap te houden, maar dat is niet naar de zin van Mia. Sienna probeert de expositieplannen van Bella en Emmett te dwarsbomen, maar Emmett maakt haar duidelijk dat niets hen zal tegenhouden. Nikau voelt steeds meer druk om nog harder te trainen.

Vrijdag 8 april 2022 - aflevering 7573

Ziggy besluit de confrontatie met Justin aan te gaan, maar dat heeft niet het gewenste effect. Justin probeert online pijnstillers te bestellen. Tane waarschuwt Nikau voor de gevaren van overmatig trainen, maar die goede raad slaat Nikau in de wind. Roo zit tot over haar oren in het werk, maar weigert hulp van Alf. Leah, John en Stephen beramen een plan om Susie uit haar tent te lokken.

